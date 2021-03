Pogba envoie un message taquin à Sancho faisant allusion à l’échec du transfert de Man Utd

Paul Pogba a envoyé un message taquin à Jadon Sancho sur les réseaux sociaux, qui inclut un clin d’œil à son transfert raté à Manchester United.

Sancho semblait sur le point de rejoindre Pogba à Old Trafford l’été dernier, mais United n’a pas été en mesure de l’éloigner du Borussia Dortmund, tout en restant intéressé par l’ailier.

On pense que United accordera la priorité au renforcement d’autres domaines de son équipe sur le prochain marché des transferts, mais pourrait toujours chercher à conclure un accord pour le joueur de 20 ans si son budget le permet.

Maintenant, Pogba a ajouté de l’huile sur le feu après avoir joué dans la dernière publicité pour Pepsi aux côtés de l’as anglais.

Pogba a tweeté un clip de la promotion et a écrit: « Enfin dans la même équipe @ Sanchooo10 », et a inclus un emoji clignotant, avant d’ajouter: « l’équipe @PepsiGlobal! »

Il est toujours possible qu’ils portent tous les deux le rouge de United la saison prochaine, mais cela impliquerait également que Pogba reste au club qu’il semblait désireux de quitter aussi récemment qu’en décembre.

Son agent Mino Raiola a déclaré à Tuttosport avant Noël « que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United.

« Paul est mécontent de Man Utd car il n’est plus capable de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend. Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. »