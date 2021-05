Pogba enfin heureux à Man United? Comment une nouvelle position, un nouvel état d’esprit aident la star de la France à livrer

« Je ne pense pas l’avoir jamais vu jouer aussi bien au niveau des clubs. Pas même à la Juventus, où il était jeune et avait des gens comme Andrea Pirlo et Arturo Vidal autour de lui. Il est à son meilleur pour le moment et il est heureux – vous pouvez le dire. » Venant de quelqu’un qui connaît très bien Paul Pogba et depuis très longtemps, c’est une déclaration importante.

Le milieu de terrain français a été excellent pour Manchester United ces dernières semaines, jouant avec constance, détermination et bonheur. Depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer et son staff lui ont proposé une nouvelle position hybride, du côté gauche d’une formation 4-2-3-1, les résultats sont impressionnants.

« Je me sens vraiment bien en ce moment », a déclaré Pogba après que United a battu l’AS Roma 6-2 lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa le 29 avril. « Je me sens heureux ici. Je joue du côté gauche dans un genre. du numéro 8 – large, mais avec liberté quand on a le ballon. J’aime jouer là-bas. Je me lie bien avec Bruno [Fernandes] et Luke [Shaw], et l’équilibre de l’équipe est bon aussi. »

On a l’impression qu’il atteint son apogée au bon moment pour le club et le pays, avec Man United face à une série de matches critiques dans la ligue, la perspective de la finale de la Ligue Europa et, bien sûr, la quête de la France pour gagner les Euros. La performance de Pogba à Tottenham en Premier League le 11 avril, avec United gagnant 3-1, était de classe mondiale. Sa performance contre la Roma la semaine dernière en Ligue Europa était également superbe. Lors de ses neuf derniers matchs (toutes compétitions confondues) pour United – la plupart à son nouveau poste – il a marqué deux fois et ajouté quatre passes décisives.

« Quand il joue comme ça, Paul est exceptionnel. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui peuvent faire ce qu’il fait », a déclaré Solskjaer après le match contre la Roma.

Alors qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce qui a cliqué pour Pogba dans l’équipe United? La position, c’est sûr, au point que Didier Deschamps envisage également de jouer Pogba dans un rôle similaire avec la France aux Euros de cet été (EN DIRECT du 11 juin au 11 juillet sur ESPN, ESPN +). C’est certainement une autre option pour lui.

Quoi d’autre? Sa forme physique. Après une blessure à la cheville la saison dernière, son test positif pour COVID-19 plus tôt dans la campagne 2020-21 et d’autres plaintes mineures, il est enfin en pleine forme. Il a travaillé très dur avec les entraîneurs de fitness de Man United et, comme le reste de l’équipe, en récolte les fruits.

La forme de Pogba en 2021 doit beaucoup à un changement de position, mais il y a aussi un sentiment d’harmonie dans sa pièce qui n’a pas été beaucoup vu depuis son retour à Man United en 2016. Jan Kruger – UEFA / UEFA via Getty Images

Et son état d’esprit? Il y a là aussi une différence. Après les tensions de fin 2020, qui faisaient suite aux propos de Mino Raiola – « c’est fini entre Manchester United et Pogba » – le milieu de terrain est pleinement concentré sur la fin de saison et au-delà … avec Manchester United.

« Je suis heureux ici », m’a répété Pogba à quelques reprises après le match contre la Roma. Il peut voir que l’équipe s’améliore et sait que s’ils avaient mieux commencé la saison, ils seraient beaucoup plus proches de Manchester City au sommet. Il veut gagner la Ligue Europa pour presque valider les progrès de United. Il a une relation solide avec Solskjaer mais aussi avec le reste du personnel d’entraîneurs, y compris Michael Carrick, et il lui reste également un an sur son contrat.

Quant à son avenir au niveau du club, Pogba peut certainement se voir rester plus longtemps et le club est convaincu qu’il fera exactement cela. Négocier avec Raiola sur un nouvel accord – le contrat de Pogba expire le 30 juin 2022 – ne sera cependant pas facile, surtout si les revendications salariales sont trop élevées. Mais cela pourrait ne pas se dérouler de cette façon. Pogba sait que le club veut le garder et il s’attend à ce que les pourparlers commencent dès la fin de la saison. Il sait également que le marché ne sera pas en sa faveur cet été étant donné le stress financier de la pandémie à tous les niveaux du jeu.

A 28 ans et dans ce genre de forme, Pogba est en position de force et même si cela ne convient pas à United, il peut également attendre d’entrer dans la dernière année de son contrat avant de décider de ce qui est le mieux. Avant cela, il y a une finale européenne à laquelle se rendre en terminant le travail contre la Roma, et les Euros pour essayer d’ajouter à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018.

Depuis que Pogba est revenu à Old Trafford à l’été 2016, peu de temps après que la France ait perdu la finale de l’Euro contre le Portugal à Paris, l’international rompt avec Les Bleus étaient souvent une bouffée d’air frais pour lui dans les moments difficiles, une chance de se détendre loin du stress de Man United. En ce moment, la bouffée d’air frais est dans son club, et les supporters de la France espèrent qu’il pourra prendre cet élan dans les Euros.