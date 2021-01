Lorsque Paul Pogba a signé pour Manchester United dans un transfert record de 89,1 millions de livres sterling de la Juventus en août 2016, c’était pour des nuits comme celle-ci à Burnley. Des nuits où le milieu de terrain français a apporté une contribution victorieuse dans un grand match qui a permis au club de se hisser en tête du classement de la Premier League.

Malheureusement pour United et Pogba, ces moments sont trop rares. Mais finalement, après tant d’années de déceptions, United est maintenant de retour au sommet de la liste et son joueur le plus en vue, et le plus frustrant, a été l’homme qui l’a fait.

Le but de Pogba à la 71e minute à Turf Moor – une volée déviée d’un centre de Marcus Rashford – était suffisant pour sceller une victoire 1-0 pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, mais l’importance de la frappe était bien plus grande que les points qu’elle a obtenus. . La victoire a prolongé la course invaincue de United loin de chez lui en Premier League à 15 matchs – une course qui remonte à la défaite 2-0 de janvier dernier à Liverpool – et a assuré qu’ils reviendront à Anfield ce dimanche en tant que leaders de la ligue, avec trois -point d’avance sur les champions en titre de Jurgen Klopp.

« Nous savons que nous allons aux champions », a déclaré Solskjaer. «Ils ont connu trois saisons incroyables, alors nous sommes prêts pour cela.

« Mais nous sommes prêts et excités, nous en avons soif et c’est à nouveau un test de caractère et de qualité. Nous sommes bien placés pour y entrer. »

Il y a à peine douze mois, United devançait Liverpool de 27 points lors du court voyage à Anfield. La victoire 1-0 de mardi à Burnley a complété un incroyable swing de 33 points en faveur de United dans le temps écoulé. Une autre victoire ce week-end fera perdre à United six points d’avance sur ses rivaux traditionnels et confirmera, si nécessaire, que l’équipe de Solskjaer est fermement à la recherche du titre.

United n’a pas été le meilleur à ce stade de la saison depuis sa dernière victoire dans la ligue en 2012-13. Liverpool et Manchester City ont sans doute encore plus de profondeur et de pedigree que l’équipe de Solskjaer, mais la victoire à Burnley a souligné la durabilité et la volonté de United de se battre pour un 21e titre de champion.

Paul Pogba n’a pas marqué trop de buts décisifs depuis son retour à Old Trafford, mais son vainqueur contre Burnley mardi pourrait s’avérer crucial dans le défi du titre de Man United. (Photo par Clive Brunskill / Getty Images

Depuis sa défaite face à Arsenal début novembre, United a récolté 29 points sur 33 possibles et ils deviennent de plus en plus convaincants en tant qu’unité défensive à chaque match; ce résultat était la première feuille blanche de United à l’extérieur en championnat cette saison. Mais contre une équipe tenace de Burnley déterminée à rendre la tâche difficile pour l’équipe de Solskjaer, United a gardé sa patience et s’est éloigné jusqu’à ce que Pogba sorte de l’impasse dans les phases finales.

À ce stade, United aurait déjà dû être un but devant, une tête de Harry Maguire en première période ayant été refusée pour une poussée apparente sur le défenseur Erik Pieters. La décision de l’arbitre Kevin Friend n’a pas été examinée par le VAR, alors United a dû se plaindre d’avoir été durement refusé ce qui aurait été un match d’ouverture brillamment pris.

VAR était déjà intervenu d’une manière déroutante, mais finalement correcte, plus tôt dans le match, le défenseur de United Luke Shaw se retrouvant finalement avec un carton jaune pour une faute sur Johann Gudmundsson. La faute de Shaw a annulé un incident ultérieur à l’autre bout du terrain, lorsque Robbie Brady a été sanctionné pour une faute sur Edinson Cavani, qui a été examinée par VAR comme une possible infraction de carton rouge pour avoir refusé une opportunité évidente de but. Mais parce que l’incident de Shaw est arrivé en premier, Brady a été libéré.

Alors que United dominait la possession mais ne réussissait pas à trouver une percée, les controverses VAR semblaient être le principal sujet de discussion du jeu, mais l’objectif de Pogba a changé le récit en celui de United faire le travail, malgré l’état d’esprit défensif de VAR et Burnley.

Depuis que son agent, Mino Raiola, a affirmé le mois dernier que Pogba voulait quitter United, le joueur de 27 ans a retrouvé sa forme et joue maintenant certains de ses meilleurs footballeurs depuis qu’il a rejoint le club de la Juve quatre ans et demi. depuis. Que ce soit une coïncidence ou que les paroles de Raiola aient donné à Pogba un sentiment de liberté, United ne sera pas vraiment dérangé si cela conduit le joueur à continuer à faire une différence comme il l’a fait à Burnley.





Pogba a maintenant marqué 27 buts en Premier League pour United, mais ce n’était que la troisième fois que l’un d’eux décidait d’un match où la marge était d’un but. C’est le genre d’influence qu’un joueur de la stature et de la réputation de Pogba devrait avoir sur une base beaucoup plus cohérente. Si c’est le début de quelque chose dans ce sens, cela pourrait faire la différence entre United en tant que challengers pour le titre et une équipe qui peut réellement aller et gagner.

Solskjaer connaît précisément la différence que Pogba peut faire.

« J’ai toujours dit que Paul était un grand joueur pour nous », a déclaré Solskjaer. « C’est un bon personnage dans le vestiaire, c’est quelqu’un que les gars recherchent, c’est un champion du monde. Nous voyons le meilleur de Paul en ce moment. »

Mais le défi maintenant, pour United et Pogba, est de s’appuyer sur cette victoire et de montrer qu’ils veulent vraiment remporter le titre. Bien que United ait le talent, des questions demeurent quant à savoir s’ils ont la profondeur. Ils ont livré à Burnley, cependant, et ont fait ce qu’ils avaient à faire.

« Nous savions que si nous gagnions, nous serions en tête de la ligue lorsque nous jouerons à Liverpool », a déclaré Pogba. « Nous devons garder notre calme, maintenant c’est le grand moment. Nous verrons ce qui va se passer.

« Ce sera un beau match pour tout le monde. Un grand match à venir alors préparons-nous. »