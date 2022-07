Pogba débarque à Turin avant le retour de la Juventus

Milan (AFP) – Paul Pogba a atterri vendredi à Turin avant le retour du milieu de terrain français en tant qu’agent libre à la Juventus, le club de Serie A où il s’est fait un nom.

La Juve a annoncé son arrivée en Italie sur les réseaux sociaux en début de soirée avec une vidéo du joueur de 29 ans sortant de l’avion qui l’avait amené de Miami avec le message “Incoming…”

Le joueur de 29 ans avait presque annoncé son retour sur ses comptes personnels plus tôt vendredi lorsqu’il avait posté une vidéo filmée dans l’avion dans laquelle il disait “à bientôt” en italien tout en portant des vêtements aux couleurs de la Juve en noir et blanc. .

Le vainqueur de la Coupe du monde, Pogba, subira des examens médicaux samedi avant de signer un contrat de quatre ans qui lui rapportera huit millions d’euros (8,12 millions de dollars) par saison, plus un potentiel de deux millions d’euros supplémentaires en bonus.

Il rejoindra la Juve après l’expiration de son contrat avec Manchester United à la fin du mois dernier, marquant la fin de six années largement décevantes en Angleterre.

Dysfunctional United est plus éloigné du sommet du football anglais qu’il ne l’était lors de son arrivée, n’ayant pas remporté de titre de Premier League depuis neuf ans.

La Ligue Europa 2017 et la Coupe de la Ligue de la même saison sont un mauvais parcours pour Pogba dans l’un des plus grands clubs du monde, d’autant plus qu’ils sont tous les deux passés sous la direction de Jose Mourinho lorsqu’il a déclaré qu’il souffrait de dépression.

Pogba devrait hériter du maillot numéro 10 laissé vacant par Paulo Dybala, qui pourrait rejoindre les rivaux les plus féroces de la Juve, l’Inter Milan, après que l’attaquant argentin ait été lâché par les géants turinois.

Pogba avait porté ce maillot lors de sa dernière saison à la Juve avant de rejoindre United en 2016 pour un montant record de 89 millions de livres sterling, rejoignant une liste de meneurs de jeu emblématiques comme Roberto Baggio, Alessandro del Piero, Michele Platini et Liam Brady pour porter le chemise.

Il avait déménagé à la Juve de United quatre ans auparavant alors qu’il était encore adolescent et a fait une énorme impression dans un milieu de terrain lisse mettant en vedette Andrea Pirlo et Arturo Vidal.

Pogba s’est épanoui sous l’entraîneur Massimiliano Allegri lorsqu’il a remplacé Antonio Conte en 2014 et a conduit une équipe puissante à la finale de la Ligue des champions l’année suivante, perdant face à Barcelone.

Il a remporté le titre de Serie A à chacune de ses quatre saisons à la Vieille Dame du football italien et a conservé de l’affection pour la Juve, étant lié à un retour au club à plusieurs reprises pendant son séjour à United.

Allegri espère que Pogba pourra aider la Juve à retrouver ses anciennes gloires après une campagne délicate qui l’a laissé quatrième, à environ 16 points du champion de l’AC Milan.

La Juve devrait également finaliser la signature de l’ailier argentin Angel Di Maria après sa libération par le Paris Saint-Germain.