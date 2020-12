La carrière de Paul Pogba à Manchester United « est terminée », selon son agent Mino Raiola.

United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Pogba qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en 2022, mais dans une interview avec Tuttosport, Raiola a révélé que le milieu de terrain n’avait pas l’intention d’engager son avenir pour le club et souhaitait partir en janvier.

« C’est fini entre Manchester United et Pogba », a déclaré Raiola dans l’interview publiée lundi.

« Inutile de tourner autour du pot, il vaut mieux parler clairement, regarder en avant et ne pas perdre de temps à chercher des personnes à blâmer: Paul est malheureux à Manchester United.

« Il est incapable de s’exprimer comme on l’attend de lui. Il a besoin d’un changement de club, d’un changement de décor.

« Il a un contrat qui expire dans un an et demi – à l’été 2022 – mais je pense que la meilleure solution pour tout le monde est qu’il part au prochain mercato.

« Sinon, United connaît bien le risque de le perdre pour rien, étant donné pour le moment que le joueur n’a pas l’intention de prolonger son contrat. Si quelqu’un ne comprend pas cela, il comprend peu ou rien au football.

« En tout cas, ils peuvent tous me blâmer si Paul part l’été prochain. »

United sera probablement furieux contre le timing des commentaires de Raiola, à la veille de leur affrontement décisif en Ligue des champions avec le RB Leipzig. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a besoin d’au moins un match nul en Allemagne pour garantir la qualification du groupe H mais une défaite pourrait les faire rétrograder en Ligue Europa.

Le Real Madrid et la Juventus ont tous deux manifesté de l’intérêt pour Pogba dans le passé, mais il y a des doutes à United quant à savoir si l’un ou l’autre pourrait se permettre des frais substantiels ou le salaire de 27 ans suite à l’impact du coronavirus sur les finances du football à travers l’Europe.