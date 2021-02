Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, devrait être écarté « pour quelques semaines », selon le manager Ole Gunnar Solskjaer, après s’être blessé lors du match nul 3-3 avec Everton.

Pogba a clopiné à la fin de la première mi-temps à Old Trafford samedi après avoir souffert d’un problème à la cuisse.

L’international français a subi des scans dimanche et a été exclu du match de mardi en FA Cup avec West Ham United.

« C’est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir », a déclaré lundi Solskjaer à la chaîne de télévision interne de United, MUTV.

«Il vient juste de commencer sa convalescence, travaillant avec le personnel médical et nous le récupérerons dès que possible et en toute sécurité.

«Bien sûr, Paul a été très important pour nous et nous ne prendrons aucun risque. Quelques semaines [out] absolument. »

En plus de la visite de West Ham, Pogba, qui a commencé 10 des 12 derniers matchs de United, devrait également rater le voyage de dimanche à West Bromwich Albion et les 32 derniers matchs de la Ligue Europa avec la Real Sociedad le 18 février.

Solskjaer espère retrouver le joueur de 27 ans pour les matchs contre Chelsea le 28 février et Manchester City le 6 mars.

« Vous ne voulez jamais être blessé et, surtout, maintenant Paul trouve vraiment sa forme et apprécie son football », a ajouté Solskjaer.

« Pour nous, nous devons juste prendre autant de points et de victoires que possible, lorsque vous perdez des joueurs. Nous avons été très sains et forts pendant une longue période, donc nous ne pouvons pas trop gémir. »