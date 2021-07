Pogba au PSG ? Des rumeurs choquantes affirment que la star de Man Utd est « proche d’un accord avec les géants français »

Dans une fenêtre de transfert estivale pleine d’action, les Parisiens ont déjà ajouté Gini Wijnaldum, Sergio Ramos et le héros final des tirs au but de l’Euro 2020 Gianluigi Donnarumma à leurs rangs – le tout sur des transferts gratuits.

Pour un montant de 70,6 millions de dollars, le récent vainqueur de Serie A avec l’Inter Milan, l’arrière droit Achraf Hakimi, a également été recruté.

Mais les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas encore fini de dépenser.

Le principal magazine français de football L’Equipe a affirmé ce matin que la formation soutenue par le Qatar devait réduire son effectif de 40 à 25 joueurs afin de récupérer au moins 211 millions de dollars.

Cela est devenu évident après une réunion avec le chien de garde financier local DNCG la semaine dernière, et a été suggéré pour compenser les déficits compris entre 294 millions de dollars et 470 millions de dollars.

Mais Canal Supporters rapporte que le directeur sportif Leonardo poursuit malgré tout sa prétendue approche pour Pogba.

Rupture | Contrairement à la mise à jour de L’Équipe d’aujourd’hui, un accord est proche entre le PSG et l’entourage de Paul Pogba, selon @CanalSupporters. Plus suit. – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 20 juillet 2021

Le média affirme qu’un accord est sur le point d’être conclu avec Pogba, qui était autrefois considéré comme désireux de déménager au Real Madrid, mais qui donnerait désormais la priorité à un transfert dans la capitale française.

Actuellement au cours des 11 derniers mois de son contrat avec Manchester United, on pense qu’une offre d’environ 59 millions de dollars sera déposée pour inciter les Diables rouges à vendre quelqu’un pour lequel ils ont payé la Juventus plus du double de ce montant en 2016 pour faire de lui le plus cher du monde. joueur à l’époque.

Peut-être à cause de cela, les supporters de Canal allèguent que l’équipe de Premier League tiendra entre 82 et 94 millions de dollars avant de laisser tomber sa charge.

Représenté par le célèbre superagent Mino Raiola, Pogba deviendrait le troisième plus gros salaire du Parc des Princes après Neymar et Kylian Mbappe si le transfert se réalise.

Avec l’arrivée potentielle du joueur de 28 ans, les fans de Leonardo et du PSG espèrent que le fait d’avoir un autre membre de l’équipe de la Coupe du monde 2018 parmi eux pourrait convaincre le talent de la prochaine génération Mbappe de rester.

Comme Pogba, il lui reste moins d’un an sur son contrat actuel, qu’il refuse apparemment de prolonger, et a également flirté avec un déménagement au Bernabeu pour tenter sa chance dans une ligue plus compétitive.

Mais si tout le reste échoue, le prodige rennais en herbe Eduardo Camavinga est également considéré par Los Blancos comme le plan B du PSG.