Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, s’est rendu sur Instagram pour remédier à l’incertitude concernant son avenir à Old Trafford après les commentaires de son agent Mino Raiola.

Dans une interview avec le point de vente italien Tuttosport qui a été publiée à la veille de l’affrontement entre United Champions League et RB Leipzig, Raiola a déclaré: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus capable de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend. Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. Il est sous contrat pour les 18 prochains mois. et il expirera à l’été 2022.

« Cependant, je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il aille dans la prochaine fenêtre de transfert. Sinon, le club d’Old Trafford sait qu’il risque de le perdre sur un transfert gratuit car ce n’est pas l’intention de Paul de prolonger. son contrat. «

Pogba a fait partie du banc lors de la défaite 3-2 contre Leipzig et a ensuite été ramené dans la formation de départ pour le match nul 0-0 avec Manchester City samedi, malgré les commentaires de Raiola.

Maintenant, Pogba a rompu son silence en disant « bla bla n’est pas important » et qu’il « se battra toujours » pour Manchester United.

Dans un message sur Instagram, le milieu de terrain a écrit: « Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour @manchesterunited, mes coéquipiers et les fans.

« Bla bla n’est pas important. L’avenir est loin, c’est aujourd’hui ce qui compte et je suis impliqué à 1000%! Toujours forts ensemble .. tout a été clair entre le club et moi et cela ne changera jamais. »