Pogacar remporte l’étape 17 du Tour de France tandis que Vingaard conserve le commandement

Tadej Pogacar a remporté la 17e étape du Tour de France mais c’est Jonas Vingaard qui s’est rapproché du titre en terminant dans la roue du champion en titre pour conserver mercredi le maillot jaune du leader du classement général.

L’accélération tardive de Pogacar au sommet de la montée finale, un effort de 8 km à 7,8%, lui a valu sa troisième victoire dans le Tour de cette année et lui a donné un bonus de temps de 10 secondes. Vingegaard, cependant, a pris six secondes avec sa deuxième place, ce qui signifie qu’il mène toujours le Slovène par deux minutes et 18 secondes confortables avant la dernière étape de montagne de jeudi, une randonnée pyrénéenne exténuante jusqu’à Hautacam.

Geraint Thomas, le champion 2018, a de nouveau limité les dégâts pour terminer quatrième derrière le coéquipier de Pogacar aux Emirats Arabes Unis Brandon McNulty et cimenter sa troisième place au classement général alors que le podium final se dessinait. Thomas, qui a franchi la ligne à 2h07 de Pogacar, accuse un retard de 4h56 sur le rythme de Vingaard au classement général.

L’étape de jeudi était une nouvelle opportunité pour Pogacar de faire craquer le pilote danois, mais le vice-champion de l’année dernière, Vingegaard, semblait imperturbable lors des trois ascensions de catégorie 1 émaillant la deuxième partie du trajet de 129,7 km depuis Saint Gaudens. Ce n’est que dans les derniers mètres que Pogacar a pris un léger avantage sur une rampe à 13% pour prendre les lauriers du jour mais il fait désormais face à une tâche apparemment insurmontable avec seulement l’étape de jeudi et le contre-la-montre final de samedi pour renverser la situation.

« Je me suis battu jusqu’à l’arrivée. Bien sûr, j’ai perdu quatre secondes mais je suis quand même content », a déclaré Vingaard. On ne sait jamais quand Tadej attaquera, souvent il attaque quand on s’y attend le moins. Il suffit d’être vigilant et je l’étais aujourd’hui.

Pogacar, qui a perdu deux autres coéquipiers après que Marc Soler a terminé en dehors du délai mardi et que Rafal Majka s’est retiré blessé le matin, a montré qu’il ne tomberait pas sans se battre.

RYTHME DIABLE

« Je ne pense pas que (Vingegaard) soit trop fort. C’était une bonne journée pour nous. Nous étions forts en équipe même s’il ne restait que quatre d’entre nous (il reste dans l’équipe). Nous restons positifs et la victoire d’aujourd’hui nous donne beaucoup de motivation pour demain », a déclaré Pogacar. “On a encore des moyens de se battre et on va tout donner pour récupérer le maillot jaune.”

Dans les premiers kilomètres, Thibaut Pinot a pris l’avantage, suivi du Kazakh Alexei Lutsenko, dans l’ascension du Col d’Aspin (12km à 6,5%) alors que le coureur Groupama-FDJ espérait offrir à la France sa première victoire d’étape de ce Tour. Ils ont été poursuivis par une douzaine de coureurs qui planaient 30 secondes derrière et ont été rejoints par Romain Bardet après que le Français s’est éloigné du peloton près du sommet de la montée.

L’accélération de Mikkel Bjerg à l’avant du peloton principal de la Hourquette Ancizan a mis en place une attaque potentielle de Pogacar alors que les coureurs sortaient de l’arrière comme du maïs.

Parmi les victimes figurait Adam Yates tandis que l’avance de Pinot et Lutsenko était réduite à 1:20 à partir de deux minutes au sommet. Le duo de tête a été rattrapé par le groupe de chasse dans les premières pentes du Col de Val Louron-Azet (10,7 km à 6,8 %).

Le rythme diabolique de McNulty dans cette avant-dernière montée était trop difficile à gérer pour le Français David Gaudu, puis le Colombien Nairo Quintana avant de rattraper et de laisser tomber tous les coureurs de l’échappée. Sepp Kuss, le seul coéquipier restant avec Vingaard, a craqué alors que le lieutenant de Pogacar McNulty des travaux de démolition, qui ont éjecté Thomas par l’arrière. Pogacar a attaqué près du sommet mais Vingaard a couvert facilement et le duo a entamé la montée finale avec McNulty 1:20 devant Thomas et Bardet.

Le Britannique a laissé tomber Bardet dans la dernière partie de l’ascension et il mène désormais Quintana, quatrième, par un énorme 2:57 et Gaudu, cinquième, par 3:01.

