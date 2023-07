Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump est monté sur scène lors du dîner républicain de l’Iowa sur une chanson qui commençait par les paroles : « On pourrait finir par aller en prison, on pourrait juste être président ».

Le moment ironique est survenu alors que les problèmes juridiques de l’ancien président s’accumulent. M. Trump a déjà été inculpé deux fois. D’ici la fin de l’été, il pourrait faire l’objet de pas moins de quatre affaires pénales.

Le dernier épisode de son péril juridique a semblé prendre forme le jeudi 27 juillet, lorsque l’équipe juridique de l’ex-président a rencontré l’équipe de poursuite dirigée par l’avocat spécial Jack Smith dans une ultime tentative pour convaincre M. Smith et son équipe de chercher un autre acte d’accusation contre M. Trump pour ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden.

Le même jour, l’équipe de l’avocat spécial a frappé M. Trump avec des accusations de remplacement devant un tribunal fédéral de Floride. Des responsables ont accusé l’ancien président et un employé de son club de Mar-a-Lago d’avoir tenté de détruire des images de caméras de sécurité une fois que M. Trump a appris qu’il était assigné à comparaître dans l’enquête sur sa gestion de documents classifiés.

Plus tôt ce mois-ci, M. Trump a déclaré que les procureurs l’avaient informé qu’il était également la cible de l’enquête de M. Smith sur les efforts visant à annuler les élections de 2020 et l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. L’ancien président est censé faire face à la possibilité d’accusations en vertu de trois lois pénales fédérales : complot en vue de frauder les États-Unis, privation de droits sous couvert de la loi et falsification de témoins.

Natalie Allison de politique tweeté une vidéo du moment vendredi soir.

« Alors que Trump montait sur scène dans l’Iowa, cette ligne ironique jouait: » On pourrait finir par aller en prison, on pourrait juste être président. » Il a dû se rendre à Brooks & Dunn (comme tous les candidats ce soir) au lieu de son Lee Greenwood habituel », a-t-elle écrit.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à se joindre aux moqueries de l’ancien président.

Katie Phang, animatrice de MSNBC, simplement écrit que c’était « poétique ».

« Oh mon Dieu. Cette ligne frappe juste quand il monte sur scène », a déclaré le procureur du comté de Palm Beach, Dave Aronberg. écrit.

Mike Murphy, stratège du GOP écrit: « Ha ! Trump comprend enfin [that Iowa Governor Kim] Reynolds n’a pas obtenu son emploi parce qu’elle vient de tomber d’un camion de navets…. #SharpOperator BTW, plus tôt, elle était à un grand événement Tim Scott. Et traité avec le respect qui lui est dû.

« C’est de l’or ! Prouvant une fois de plus que les #républicains sont si désemparés qu’ils n’écoutent même pas les paroles avant de saluer leur porte-drapeau avec une chanson. Excusez-moi pendant que je ROTFLMAO », Ann Werner a dit.