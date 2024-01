Poétique du cryptage – Annonces

Le KW Institute for Contemporary Art a le plaisir de présenter son programme de printemps 2024 avec une vaste exposition collective Poétique du cryptage. En tant que membre de Programme numérique KW l’exposition couvre les médias analogiques et numériques présentant des œuvres historiques et récemment commandées à tous les étages de KW par plus de 40 artistes internationaux.

Poétique du cryptage

Du 17 février au 26 mai 2024

Commissaire : Nadim Samman

Conservatrice adjointe : Linda Franken

Assistante de conservation : Lara Scherrieble

Même si nous nous appuyons sur les outils numériques pour de nombreuses choses, nous comprenons rarement leur fonctionnement. De plus, en raison de la nature exclusive d’une grande partie de la technologie d’entreprise, même les plus curieux d’entre nous ne peuvent pas obtenir des informations plus approfondies. Aujourd’hui, nous sommes obligés d’accepter notre relatif manque de pouvoir face à des systèmes impénétrables. Quels symptômes de ce drame personnel et politique s’inscrivent dans le champ culturel ? Quels ambiances, symboles ou cadres narratifs capturent l’esthétique et la politique de l’exclusion, de l’occlusion, du secret et de la spéculation concernant les technologies ? à l’intérieur? Poétique du cryptage s’appuie sur le livre récent de Nadim Samman intitulé Poétique du cryptage : l’art et la technocène. Il examine un paysage imaginatif marqué par Sites noirs, Boîtes noireset Trous noirs– des termes qui indiquent comment les systèmes techniques captent les utilisateurs, comment ils travaillent furtivement et comment ils déforment l’espace-temps culturel. Ces thèmes constituent la base de trois chapitres qui se déroulent dans tous les étages de la galerie de KW.

Artistes en vedette : Nora Al-Badri, Morehshin Allahyari, artiste américain, Emmanuel Van der Auwera, Gillian Brett, Émilie Brout & Maxime Marion, Juliana Cerqueira Leite, Julian Charrière, Joshua Citarella, Clusterduck, Juan Covelli, Kate Crawford & Vladan Joler, Sterling Crispin, Simon Denny, enorê, Roger Hiorns, Tilman Hornig, Rindon Johnson, Daniel Keller, Andrea Khôra, Jonna Kina, Oliver Laric, Eva & Franco Mattes, Jürgen Mayer H., Most Dismal Swamp, NOUVEAUX MODÈLES, Carsten Nicolai, Simone C Niquille, Trevor Paglen, Matthias Planitzer, Jon Rafman, Rachel Rossin, Sebastian Schmieg, Charles Stankievech, Troika, UBERMORGEN, Nico Vascellari, Zheng Mahler, entre autres. L’architecture de l’exposition a été réalisée en collaboration avec Jürgen Mayer H. / J. MAYER H. et des partenaires, architectes.

Poétique du cryptage est un programme d’un an en 2023-2024, soutenu par le groupe Volkswagen. Il est élaboré à travers une publication, un site Internet présentant trois commandes artistiques « web-first » de Marais le plus lugubre, UBERMORGEN et Zheng Mahler et une conférence en 2023. Le site Web en tant que catalogue dédié propose également des médias riches et un chatbot IA sur mesure. Le projet culmine avec l’exposition collective sur place à KW au printemps 2024. Voir poétiquesofencryption.kw-berlin.de

Benita von Maltzahn, responsable de l’engagement culturel du groupe Volkswagen : « Nous sommes fiers de soutenir le programme numérique de KW et l’exposition Poétique du cryptage, car nous voulons donner aux gens la possibilité de découvrir les vastes possibilités de la numérisation. Comment les artistes utilisent-ils les nouvelles technologies et pouvons-nous en tirer des leçons ? La numérisation et l’IA ne nous transforment pas seulement chez Volkswagen, mais façonnent la vie de chacun. Nous sommes ravis de partager ce voyage et d’échanger avec KW et tous les artistes participant à l’exposition.

Krist Gruijthuijsen, directeur de KW : « KW se situe à l’intersection des domaines virtuels et matériels et de l’utilisation créative des technologies émergentes. Explorer, critiquer ou réinventer cet espace à travers l’art est un enjeu clé pour le Programme numérique KW. Avec Poétique du cryptage KW vise à introduire de nouvelles perspectives sur ce paysage numérique. En présentant plus de 40 artistes, nous cherchons à stimuler davantage les conversations et les réflexions et à continuer de façonner ensemble notre avenir numérique.

KW est soutenu institutionnellement par le Département de la Culture et de la Communauté du Sénat de Berlin. Le Programme numérique KW en 2023-2024 est soutenu par le groupe Volkswagen. L’exposition Poétique du cryptage est soutenu par Apalazzo, Blessed Foundation, Max Goelitz, Harlan Levey Projects et Sprüth Magers. L’exposition est initiée par KW et une nouvelle itération sera présentée au Kunsthal Charlottenborg à Copenhague fin 2024. Partenaires médias : Yorck Kinogruppe, ARTE, Berlin Art Link