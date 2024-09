Poètes et amants, critique de la National Gallery — des visions brûlantes venues d’au-delà de la réalité

La Maison jaune porte bien son nom. Peinte dans cette teinte, accentuée par des volets émeraude et des vitres noires comme du bitume, elle ancre un monde jaune. L’ombre engloutit, éclabousse et tache la rue, les travaux, les feuilles, et même le lampadaire. Le jaune d’œuf, le biscuit, l’ocre, la moutarde, la topaze et le caramel se bousculent et se mêlent, créant un effet fiévreux, éblouissant pour les yeux mais épuisant pour l’esprit. En tant que tableau, « La Maison jaune (La rue) » (1888) est un coup de maître ; en tant qu’image d’une maison, elle est peu tentante et tout sauf douce.

Seul Vincent van Gogh aurait pu imaginer un havre de paix aussi nauséabond et aussi lumineux. Né aux Pays-Bas en 1853, l’artiste quitta Paris pour s’installer à Arles, où se trouve la Maison Jaune, en février 1888. À cette époque, il n’avait pas réussi à faire carrière comme marchand d’art et comme prédicateur et se battait en tant qu’artiste. Il était souvent soutenu par son frère marchand d’art, Théo.

Au début, Van Gogh utilisa la Maison Jaune comme atelier, mais il y emménagea en septembre. À Noël, en proie à une angoisse psychologique et en proie à une amitié tendue avec son colocataire, Paul Gauguin, il fut hospitalisé après s’être mutilé l’oreille. En mai 1889, il se fit interner dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence où il resta plus d’un an avant de retourner dans le nord de la France. Il s’est donné la mort en juillet 1890.

‘La Maison Jaune (La Rue)’ (1888)

Malgré ce sombre récit, le séjour de l’artiste dans le sud a produit certaines des peintures les plus étonnantes de l’ère moderne. Cette traînée de splendeur est désormais cartographiée par Van Gogh : poètes et amantsune exposition scintillante à la National Gallery de Londres.

La Maison jaune et la couleur qui l’imprégnait furent les éléments clés de son chant du cygne exultant. Dans une lettre adressée à Théo en août 1888, Van Gogh s’exclama : « Un rayon de soleil, une lumière que, faute d’un meilleur mot, je ne peux appeler que jaune – jaune soufre pâle, jaune citron pâle, jaune or… Comme le jaune est beau ! »

Il n’est pas étonnant que les tournesols, somptueux et luxuriants, du sud de la France aient inspiré ses plus célèbres tableaux. Ils ont joué un rôle essentiel dans le complexe décoratif qu’il a conçu pour la Maison Jaune (qu’il a imaginée comme un « atelier du Sud », habité par des collègues artistes). Quatre des toiles « Tournesols » ont été peintes en une seule semaine en août 1888, alors que Van Gogh attendait avec impatience que Gauguin vienne le rejoindre. Trois autres ont été exécutées pendant l’hiver.

Les « Tournesols » de la National Gallery. Van Gogh l’a peint alors qu’il attendait l’arrivée de Paul Gauguin à Arles en 1888 « Tournesols », peint en 1889, prêté par le Philadelphia Museum of Art

À la National Gallery, vous aurez l’occasion unique de voir deux de ces tableaux « Tournesol » de chaque côté de « La Berceuse » (1889), un portrait d’Augustine Roulin, la voisine de Van Gogh. Imaginé par Van Gogh dans un croquis envoyé à Théo, ce triptyque n’avait jamais été réalisé auparavant.

C’est un curieux trio. Les « Tournesols », l’un provenant de la National Gallery, l’autre prêté par le Philadelphia Museum of Art, sont les emblèmes d’une agitation bouillonnante et brûlante, d’une rencontre entre la vie et la mort. Dans le premier, une mosaïque d’empâtements – du fond tressé en panier de primevères aux denses taches orange brûlé des têtes de graines – évoque à la fois la vitalité et la dessiccation. Dans le second, les fleurs sont plus vives, se tournant avec espoir vers la planète source de vie même lorsqu’elles se fanent.

L’idée de Van Gogh pour la disposition des tableaux était que « les tons jaunes et oranges de [Roulin’s] « Les têtes prennent plus d’éclat grâce à la proximité des volets jaunes. » (« Volets » fait référence aux tableaux de chaque côté comme s’il s’agissait de tableaux articulés sur un triptyque traditionnel.) Mais Roulin – son teint surréaliste et flamboyant en contradiction avec ses courbes matronales et ses mains humblement jointes – semble à l’étroit entre ces natures mortes tout sauf immobiles. Seuls ses yeux, d’un vert acide assorti à celui de sa jupe, laissent entrevoir une effervescence intérieure.

‘La Berceuse’ (1889), portrait d’Augustine Roulin, voisine de Van Gogh. Il avait imaginé que ce tableau serait présenté aux côtés des deux tableaux de tournesols, un triptyque que la National Gallery a réalisé pour la première fois

Le don de Van Gogh pour évoquer le rayonnement discordant et dissonant de notre monde est la pierre de touche de sa grandeur. De la beauté douloureuse et convulsive de « Nuit étoilée sur le Rhône » (1888), avec ses bleus nuit élégiaques griffés d’étoiles jaunes tigrées, à « La Chambre à coucher » (1889), une chambre inclinée, sans air, défiant la gravité où ses propres peintures se dressent vertigineusement au-dessus du lit, son cocktail envoûtant de chromatisme enivrant et de coups de pinceau virils et insomniaques étincelle et crépite dans chaque galerie.

Mais il y avait de l’ordre dans le chaos de Van Gogh. L’exposition montre ses efforts obsessionnels pour faire surgir différentes dimensions de ses panoramas quotidiens. À Arles, par exemple, dans l’humble jardin public, il a imaginé un refuge verdoyant pour « soi-même, Botticelli, Giotto, Pétrarque, Dante et Boccace ».

‘Le Jardin du Poète (Jardin Public d’Arles)’ (1888)

‘Le Jardin Public, Arles’ (1888) © Primae/Louis Bourjac

Il a peint cet Eden de titans créatifs comme une clairière fraîche dans « Le Jardin du poète (Jardin public d’Arles) » (1888), où un couple déambule sur un chemin baigné d’ombres sous une voûte de sapins bleu sarcelle. Pourtant, « Le Jardin public d’Arles » (1888) évoque le même espace dans des teintes automnales incandescentes de cuivre, de terre cuite et d’orange whisky. Pendant ce temps, « L’Entrée des jardins publics d’Arles » (1888) semble moins noble, plus domestique, peuplée comme elle l’est par une dame au pain de campagne, un monsieur lisant le journal et des citadins somnolents sur des bancs.

Dans l’asile où Van Gogh a travaillé avec succès, une oliveraie voisine est transposée à travers un spectre de saisons et d’humeurs. Dans « Oliviers » (1889), prêté par le musée Nelson-Atkins de Kansas City, il évoque les ombres violettes qui lèchent les racines au crépuscule. Dans une version prêtée par le Minneapolis Institute of Art, un halo de soleil allume la plantation en un kaléidoscope tourbillonnant de mauve, de terre de Sienne brûlée, de vert sauge et de jaune beurre à la fois typique d’un été provençal torride mais aussi si stylisé et fluide comme Hokusai – Van Gogh a été influencé par l’art japonais – qu’il pourrait s’agir d’une hallucination.

‘Les Oliviers’ (1889) © Musée d’art Nelson-Atkins, Kansas City

La discordance entre réalité et imagination était, pour Van Gogh, le creuset de son génie et de sa misère. Contrairement aux impressionnistes, qui voulaient simplement capturer la beauté éphémère du monde, Van Gogh savait que l’art pouvait exprimer davantage. Poussé autant par les images de son propre esprit – agitées, oniriques, extrêmes – que par le monde naturel, il a repoussé ses limites, celles de son art et de ceux qui l’entouraient.

Rien n’est paisible dans un tableau de Van Gogh. Une série de dessins du paysage autour de l’abbaye de Montmajour le montre sauvage, calme, pierreux, boisé, dominant une plaine agricole fertile et s’élevant jusqu’à une tour déchiquetée et percée de tours. Les perspectives variées de Van Gogh s’accordent avec la multiplicité de ses marques : des entailles, des traits, des hachures, des hachures croisées, des boucles, des crochets, des lignes, certaines fluides, d’autres rigides comme l’affleurement rocheux de Montmajour.

‘Vue d’Arles depuis Montmajour’ (1888) © Nasjonalmuseet/Børre Høstland ‘La colline aux ruines de Montmajour’ (1888) © Rijksmuseum, Amsterdam

Van Gogh disait que le peintre du futur serait un « coloriste comme il n’y en a jamais eu auparavant ». Dans certains tableaux de Van Gogh, comme « Les débardeurs » (1888), sa télépathie psychédélique ramène le monde à son embryon métaphysique. Mais son dessin staccato, ses points et ses tirets frénétiques agissant comme une calligraphie maniaque pour sa vision inquiète, était tout aussi important.

Le tempérament de Van Gogh le condamnait à la solitude. Bien que Gauguin ait élu domicile dans la Maison Jaune, la débâcle de l’oreille l’a poussé à s’installer à Paris. Mais il a reconnu la touche d’or de son collègue, décrivant les « Tournesols » de Londres comme « une page parfaite du style essentiel de Vincent ». Cette touche d’or brille toujours.

14 septembre-19 janvier, nationalgallery.org.uk

