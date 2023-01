Poète Bidoon basé aux États-Unis et activiste dit que le Koweït l’expulse

Kareem s’est décrite comme exilée du Koweït depuis 2011 après avoir bénéficié d’une bourse à l’étranger avec des documents de voyage temporaires. Elle a ensuite obtenu la citoyenneté américaine et un passeport tout en obtenant un doctorat en littérature comparée à l’Université d’État de New York à Binghamton.

Elle a déclaré avoir pu se rendre au Koweït avec son passeport américain l’été dernier pour rendre visite à ses six frères et sœurs et à ses parents qui y vivent toujours. Les Américains peuvent recevoir des visas à leur arrivée au Koweït, une nation autocratique dirigée par un émir au pouvoir légèrement plus petit que l’État américain du New Jersey et l’un des principaux producteurs de pétrole au monde.