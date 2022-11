Poésie, pouvoir et perte dans l’enquête de Theaster Gates

Réparti sur trois étages du musée, comprenant une centaine d’objets, et retraçant la dernière décennie de la carrière de Gates, en mettant l’accent sur de nouveaux travaux, “Young Lords and Their Traces” donne un sens à ce qui a parfois semblé être une contradiction entre le pragmatisme de la pratique sociale de Gates – autant sur les rouages ​​​​de la collecte de fonds et de la bureaucratie que sur tout – et l’idéalisme poétique de son autre art. Celles-ci incluent des céramiques, des peintures, des sculptures et des installations, parfois liées à des performances, et incorporant souvent des objets trouvés et des matériaux chargés d’histoire.

Il parle de toutes ces activités en termes spirituels, voire animistes. Quel que soit le support, Gates est motivé par le désir de connecter les Noirs à leur passé et les uns aux autres. Il s’appuie sur un large éventail d’outils pour y parvenir – des traditions spirituelles japonaises et de la peinture minimaliste dans sa fabrication d’objets, au financement hypothécaire et parfois des alliances politiques improbables dans ses interventions urbaines.

L’exposition est divisée en trois parties, à partir du deuxième étage, que les conservateurs Massimiliano Gioni et Gary Carrion-Murayari ont déclaré Gates conçu comme une sorte de musée personnel. Il se concentre sur une galerie peinte en rouge et peu éclairée de vitrines antiques provenant des salles de stockage de l’Oriental Institute de l’Université de Chicago, que Gates a remplie d’objets qui cartographient son univers personnel et artistique.