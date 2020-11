Poèmes populaires adaptés sous forme de chansons et de couplets

L’acteur de Bollywood Amitabh Bachchan est aujourd’hui une mégastar. Cependant, il est également connu comme le fils de l’un des poètes les plus populaires de l’Inde, Harivansh Rai Bachchan. Né le 27 novembre 1907 à Babupatti, UP (alors Provinces Unies d’Agra et d’Oudh), Harivansh Rai est largement connu pour son œuvre Madhushala, souvent récitée par son fils Amitabh à diverses occasions.

Il a épousé l’activiste social Teji Bachchan, et le duo est devenu parents de deux fils: Amitabh et Ajitabh Bachchan. Né sous le nom de Shrivastava, Harivansh Rai a pris le nom de plume «Bachchan» après avoir commencé à écrire de la poésie hindi. Il est devenu célèbre dans les années à venir, gagnant Padma Bhushan pour sa contribution à la littérature hindi en 1976.

Au fil du temps, certains de ses poèmes ont également été utilisés comme chansons et couplets dans de nombreux films de Bollywood. Voici une liste de poèmes populaires de Harivansh Rai que vous pouvez entendre sous forme de chansons:

Rang Barse Bheege Chunar Wali: L’un des films révolutionnaires d’Amitabh, mettant en vedette sa femme Jaya Bachchan et Rekha, Silsila a inclus une célèbre chanson Holi écrite par Harivansh Rai Bachchan. Rang Barse reste le numéro Holi par excellence, même après des décennies de sa sortie.

Agneepath: Le poème Agneepath de Harivansh Rai parle de ces chemins difficiles de sa vie qui ne peuvent être évités. Quelques couplets du poème ont été utilisés tout au long du film Agneepath de 1990, qui mettait en vedette Amitabh.

Koi Gaata Mai So Jata: Une autre chanson photographiée sur Amitabh, de la sortie Alaap de 1977, Koi Gaata Mai So Jata a gagné beaucoup de cœurs dans la voix de KJ Yesudas. Les paroles expriment le désir de dormir paisiblement sans aucun souci.

Saanjh Khile Bhor Jharey: À partir du film Phir Bhi de 1971, ce poème a pris vie comme une chanson dans la voix d’Hemant Kumar et de sa fille Ranu Mukherji. La chanson montre des aperçus d’une famille heureuse, comme une fille manque les vieux souvenirs.

Madhushala: Bien qu’il n’ait pas été filmé comme une chanson de Bollywood, Madhushala de Harivansh Rai a été chanté par divers artistes, dont Manna Dey. Le poème parle du voyage d’un homme de sa maison à un bar. Étonnamment, Harivash Rai n’était pas un alcoolique lui-même, mais sa description a magnifiquement raconté les incidences.