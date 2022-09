Podium pour Arjun Maini et l’équipe HRT à Hockenheim

La voiture HRT Mercedes GT3 n ° 5, conduite par l’Indien Arjun Maini, l’Allemand Hubert Haupt et son compatriote allemand Florian Scholze, a fait son chemin au cours de la course de trois heures pour terminer deuxième de la Gold Class, seulement quelques secondes derrière le vainqueur.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

La course de 3 heures a été remplie d’action avec plusieurs interventions de voitures de sécurité qui ont rendu la course extrêmement compétitive et intéressante car plusieurs positions ont été inversées. À un moment donné, la voiture n ° 5 était en sixième place. Arjun Maini a effectué le dernier relais d’une heure de la voiture, ce qui est normalement effectué par le pilote Gold et a amené la voiture à la deuxième place.

Avec presque tous les grands constructeurs impliqués, le GT World Challenge Europe est la première plate-forme extrêmement complète pour les courses GT3 en Europe.

Il s’agissait du deuxième podium pour la voiture numéro 5, et ils sont actuellement classés 4e du championnat car la voiture a eu un accident aux 24 heures de Spa et l’équipe n’a pas pu terminer la course.

Après le succès du week-end, Arjun Maini a déclaré : « C’était vraiment amusant à piloter, et j’ai réussi à garder un bon rythme tout au long, ce qui nous a aidés à progresser au classement. J’étais très satisfait de la régularité, et je pense qu’avec toute l’expérience que j’ai maintenant, je suis capable de montrer mon rythme ainsi que ma régularité. Attendra avec impatience le dernier tour plus tard cette année. C’est un événement d’équipe et nous avons tous les trois pu contribuer au succès. L’équipe HRT a fait de son mieux pour nous offrir une Mercedes GT3 très compétitive et nous avons pleinement profité de cette opportunité.”

https://www.youtube.com/watch?v=M0zMP4Eif1k” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

La classe Gold a un or Pilote, Un Pilote Argent et Un Pilote Bronze qui composent la catégorie.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici