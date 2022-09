Podcaster jugé invalide pour l’Ohio Le scrutin de novembre dépose une plainte

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un podcasteur conservateur qui embrasse les affirmations discréditées de l’ancien président Donald Trump concernant une élection volée en 2020 a déposé une plainte devant le tribunal vendredi alors qu’elle continue de faire pression pour sa place au scrutin de novembre dans la course au secrétaire d’État de l’Ohio.

Terpeshore “Tore” Maras a allégué que davantage de signatures d’électeurs qu’elle a soumises en tant qu’indépendante devraient être considérées comme valides, et que le bureau du secrétaire d’État républicain Frank LaRose n’a pas suivi ses propres procédures pour compter ses signatures. La plainte intervient après que Maras a été déclarée inéligible par le bureau de son adversaire et rejetée par un juge.

Le bureau de LaRose a déclaré qu’elle n’avait pas atteint les 5 000 signatures nécessaires pour inscrire son nom sur le bulletin de vote par dizaines.

Dans une décision du 26 août, Terrence O’Donnell, juge à la retraite de la Cour suprême de l’Ohio, a entendu la contestation des signatures qui avaient initialement qualifié Maras. O’Donnell a déterminé que 18 des 35 signatures contestées étaient invalides.

Un porte-parole du bureau du secrétaire d’État de l’Ohio a déclaré qu’il “ne commente pas les litiges”.

Maras remet en question la légitimité des élections de 2020 et a promu la théorie du complot QAnon sur son podcast, “Tore Says”. Elle s’était précédemment qualifiée comme candidate républicaine pour le scrutin de février, mais n’avait pas obtenu les signatures valides requises.

Sa plate-forme de secrétaire d’État comprend la suppression de toutes les machines à voter et le retour aux bulletins de vote exclusivement papier, selon son site Web.

La candidate démocrate au poste de secrétaire d’État est Chelsea Clark, propriétaire d’une petite entreprise et conseillère municipale.

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Samantha Hendrickson sur Twitter à twitter.com/samanthajhendr.

Samantha Hendrickson, Associated Press