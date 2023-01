PODCAST : Wally Buono membre de sept équipes de la Coupe Grey de la LCF

MOJ on Sports : Linebacker, parieur et entraîneur avec Montréal, Calgary et BC

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich s’entretient avec Wally Buono, l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire de la Ligue canadienne de football.

Moj et Wally parlent de la belle carrière de Wally, en commençant par son arrivée à Montréal et ses jours de jeu avec les Alouettes de Montréal.

Buono a été secondeur et parieur pendant 10 saisons avec les Alouettes de Montréal qui ont participé à 152 matchs consécutifs et à cinq matchs de la Coupe Grey entre 1972 et 1981, en remportant deux en 1974 et 1977.

Il compte cinq victoires de la Coupe Grey en neuf apparitions en tant qu’entraîneur.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

Black PressDernières nouvellesCFLPodcastsSports professionnelsTendance actuelle