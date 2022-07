PODCAST : Victoria et Kelowna sont les meilleures petites villes du Canada

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Le rapport inaugural des « Meilleures petites villes au Canada » indique que 82 % des Canadiens vivent maintenant dans des villes. Selon Chris Fair de Resonance Consultancy, il a fallu environ 100 ans pour que ce changement dans la société s’urbanise autant au Canada.

« Lorsque vous revenez au début des années 1900, moins de la moitié des Canadiens vivaient dans des villes, et en 1980, il a atteint ce seuil de 80 % », a déclaré Fair, ajoutant qu’il n’est pas surprenant de voir des villes comme Victoria et Kelowna à le haut de la liste.

“Ils offrent un excellent environnement, une excellente qualité de vie, sont populaires auprès des visiteurs, ils sont donc populaires en tant que lieux de vie.” il a dit.

Dans cette édition de Today in BC, l’animateur Peter McCully s’est entretenu avec Fair ainsi qu’avec les maires et les PDG des chambres de commerce au sujet du rapport.

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, dit que la plus grande idée fausse à propos de Victoria est “nous sommes une petite ville endormie où les gens viennent prendre leur retraite, mais Victoria a changé au cours de la dernière décennie”.

“L’autre idée fausse, je pense, est que les gens pensent que le tourisme est notre industrie numéro un et que le tourisme est vraiment important”, a-t-elle déclaré. « Et nous aimons quand les gens viennent nous rendre visite. Mais notre industrie numéro un est en fait la haute technologie. C’est 5 milliards de dollars par an et ça augmente rapidement.

Kelowna a été nommée la deuxième meilleure petite ville au Canada. Le rapport montre que Kelowna est une plaque tournante très active pour les arts et le divertissement.

«Nous avons la chance d’avoir du talent et nous avons des compagnies artistiques ici dans notre communauté qui dépassent largement leur catégorie de poids», a déclaré le maire de Kelowna, Colin Basran. « Nous avons un ballet, une symphonie, un opéra que je mettrais sur un pied d’égalité avec n’importe quelle grande ville du Canada.

Outre Victoria et Kelowna, North Vancouver, Kamloops, Nanaimo et Saanich figurent sur la liste des 25 meilleurs. Le rapport peut être téléchargé sur BestCities.org.

