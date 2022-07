Podcast Ukraine War Diaries : Stress, perte de cheveux, impact de plus de 400 heures de raids aériens | Nouvelles du monde

La menace constante de frappes aériennes est utilisée comme outil de guerre par les forces russes pour soumettre des millions de citoyens dans les villes ukrainiennes inoccupées, selon un habitant de Kyiv.

Partageant ses expériences dans le podcast Sky News Ukraine War Diaries de cette semaine, Oksana Koshel réfléchit à une stratégie militaire qui continue de retenir en otage des millions d’Ukrainiens dans leurs maisons et leurs abris.

“Au cours de ces deux derniers mois, Kyiv a retrouvé une vie à peu près normale et la plupart de l’action se déroule en première ligne”, explique Oksana.

“Mais la Russie continue de terroriser le reste de l’Ukraine – où les combats ne se déroulent pas réellement – avec des tirs de roquettes.

“Nous avons cette application, elle s’appelle Kyiv Digital, et elle vous avertit lorsque des frappes aériennes sont possibles et vous invite à vous cacher dans une cachette sûre.

“Alors maintenant, cela nous donne les statistiques sur le nombre de sirènes de raid aérien que nous avons eues et j’ai lu qu’il y a eu 444 avertissements de danger de frappe aérienne depuis le 24 février et plus de 477 heures d’alertes de raid aérien essentiellement de personnes se sentant et étant en danger d’une frappe de missile.

“Nous en avons discuté avec mes copines que malheureusement, à cause de tout le stress, de nombreuses filles souffrent d’une grave perte de cheveux.”

Le 26 juin, après trois semaines d’accalmie, un homme a été tué et six blessés lorsque Kyiv a été attaquée par des missiles russes.

Puis, le 27 juin, Des missiles russes ont frappé un centre commercial dans la ville ukrainienne de Krementchouktuant au moins 18 personnes.

Vous pouvez écouter le dernier journal audio d'Oksana ainsi que d'autres contributions détaillant la vie réelle dans une zone de guerre dans le podcast Ukraine War Diaries de cette semaine.

Par les producteurs de la série de podcasts primée à plusieurs reprises de Sky News StoryCast, Ukraine War Diaries utilise l'audio à la première personne, enregistré sur le terrain en Ukraine, pour donner une perspective quotidienne intime de la vie dans une zone de guerre.