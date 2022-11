PODCAST: Tyler O’Neill de Maple Ridge un succès dans la ligue avec les Cardinals de St. Louis

MOJ on Sports: le voltigeur de 27 ans vient de terminer sa cinquième saison en MLB

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich discute avec Tyler O’Neill, originaire de Maple Ridge, actuellement voltigeur avec les Cardinals de St. Louis de la Ligue majeure de baseball.

Le double vainqueur du gant d’or a été sélectionné par les Mariners de Seattle au troisième tour du repêchage de la MLB 2013.

En 2017, les Cardinals de St. Louis ont acquis O’Neill pour le lanceur Marco Gonzales.

Le père d’O’Neill, Terry, a été nommé M. Canada meilleur carrossier du pays en 1975.

Black PressColombie-BritanniqueMLBPodcastsSports professionnels