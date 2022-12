PODCAST : Trouver le bon constructeur pour vous et votre projet

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Le podcast de HAVAN “Measure Twice, Cut Once” offre des conseils judicieux, parfaits pour les personnes à la recherche de liens et de ressources pour la construction, la conception et la rénovation.

Plus qu’un simple tableau d’inspiration, «Measure Twice, Cut Once» présente les experts en construction résidentielle de HAVAN partageant des connaissances derrière les murs, en langage clair, sur les meilleures pratiques de l’industrie de la conception, de la construction et de la rénovation pour aider les propriétaires à bien construire, la première fois.

Dans cette édition de “Measure Twice, Cut Once”, comme pour étayer des blocs dans une fondation solide, le président de HAVAN, Mark Cooper, président de Shakespeare Homes & Renovations, nous explique comment trouver le bon constructeur pour votre projet de construction de maison.

Les co-animateurs Jennifer-Lee Gunson et Michael Freedman offrent des conversations engageantes et un aperçu des membres de HAVAN, passionnés par les propriétaires qui protègent l’un des plus grands investissements de la vie – votre maison.

Merci aux commanditaires : FortisBC et BC Hydro.

ÉCOUTEZ: Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

