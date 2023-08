PODCAST : Tom Hooper du groupe de musique légendaire de la Colombie-Britannique « Grapes of Wrath »

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec Tom Hooper, tandis que Kevin Kane et son frère Chris ont joué leur premier concert au collège, à Kelowna.

«Je pense que c’était en 1978. Ma danse de septième année, mon école primaire. J’étais en septième année et Chris et Kevin étaient en neuvième année. Nous jouions de la musique plutôt cool. Tout, de Honky Tonk Woman des Stones à « Just what I need » des Cars, une chanson de Matt the Hoople, une chanson d’Iggy Pop. Je pense que les professeurs ne savaient pas à quoi s’attendre de nous.

La percée du groupe est venue avec leur album « Treehouse » acclamé par la critique en 1987. L’album comprenait le single à succès « All the Things I Wasn’t » et montrait leur capacité à créer des mélodies accrocheuses et des paroles poignantes. La musique de Grapes of Wrath explorait souvent des thèmes introspectifs et comportait de riches harmonies qui les distinguaient des autres groupes.

Hooper, qui est un « nerd des Beatles » autoproclamé, dit que c’était un « Pinch me moment », quand ils étaient aux Abbey Studios à Londres pour mixer leur album « These Days ».

«En gros, on nous a mis en place l’appartement, qui est attaché à Abbey Road (Studios). En fait, je jouais un concert hier soir et je racontais l’histoire de ma chambre dans cet appartement. Il y a une photo des Beatles accrochée dans cette chambre et Ringo debout sur le manteau de la cheminée. Et c’était ma chambre. Et la fenêtre de ma cour s’ouvrait sur les studios d’Abbey Road. C’était assez incroyable », dit Hooper.

L’un des groupes canadiens les plus réussis des années 80 et 90, ‘The Grapes of Wrath’ est de retour en concert en 2023.

