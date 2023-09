Podcast The Bench : Konrad Hurrell rejoint Jenna Brooks et Jon Wilkin pour discuter de St Helens, de la vie aux Tonga et des plaisirs culinaires coupables | Actualités de la Ligue de Rugby

Konrad Hurrell de St Helens est le dernier invité du podcast Sky Sports Bench

Dans le dernier épisode du podcast The Bench, Jenna Brooks et Jon Wilkin sont rejoints par le centre de St Helens Konrad Hurrell.

Hurrell parle de tout, de son passage en Super League, de sa vie de famille chez lui à Tonga, ainsi que de ses plaisirs coupables en matière de nourriture.

Il y a aussi une édition assez épique de « On the Bench, Off the Bench » à ne pas manquer !

Né à Nuku’alofa Tonga en août 1991, Hurrell, 32 ans, a débuté sa carrière dans la ligue de rugby avec les Warriors de Nouvelle-Zélande en 2012.

Hurrell est resté avec l’équipe Kiwi dans la LNR jusqu’en 2016, avant de déménager en Australie et dans le Queensland, où il a joué avec les Titans de la Gold Coast pendant deux ans.

Il a ensuite fait le saut en Angleterre et en Super League, signant pour les Leeds Rhinos pour un contrat de trois ans en 2019.

Hurrell a ensuite signé pour les champions en titre de St Helens pour la saison 2022.

