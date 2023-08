Podcast The Bench: Derek Beaumont, propriétaire des Leigh Leopards, sur John Asiata et la finale de la Challenge Cup | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le propriétaire de Leigh Leopards, Derek Beaumont, partage ses réflexions sur John Asiata et son approche «tout ce qu’il faut».

Derek Beaumont veut voir plus de joueurs dans la ligue de rugby comme John Asiata alors que le propriétaire des Leigh Leopards a défendu son capitaine lors de l’épisode de The Bench de cette semaine.

Le capitaine de Leigh Asiata a été critiqué pour sa technique de tacle après la victoire en demi-finale de la Betfred Challenge Cup contre St Helens, qui a assuré la place des Léopards dans la finale de ce week-end à Wembley pour la première fois depuis 1971.

Beaumont a répondu à cela en faisant l’éloge de l’ancien attaquant des North Queensland Cowboys et des Brisbane Broncos lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet sur le podcast de cette semaine, insistant sur le fait qu’il voudrait voir plus de joueurs comme Asiata dans la Betfred Super League.

« Je veux voir plus de John Asiatas là-bas », a déclaré Beaumont Sports du ciel. « Je pense que la personne qu’il met en danger dans ces tacles est lui-même. C’est un grand joueur, une grande personne et un grand chrétien, et je pense que c’est quelqu’un qui a une approche » quoi qu’il en coûte « .

« S’il est complètement épuisé parce que tout le monde se précipite sur lui, ce qu’ils font, il mettra simplement la tête là-bas parce qu’il a cette mentalité. Je pense que nous avons besoin de plus de joueurs comme ça.

« Je ne désignerais jamais un joueur comme notre joueur n ° 1, mais je pense que si je suis un entraîneur de l’opposition, c’est notre joueur n ° 1 que vous voulez retirer du match.

« Vous ne rencontrerez jamais un gars plus humble et son travail caritatif est incroyable. »

Le propriétaire de Leigh Leopards, Derek Beaumont, rejoint Jenna Brooks et Jon Wilkin sur le podcast de cette semaine

Beaumont a également discuté de divers autres sujets avec Jenna et Jon alors que Leigh se prépare à affronter Hull Kingston Rovers pour le premier grand argenterie de la saison 2023 ce week-end.

Parmi ceux-ci figuraient son approche avant avec le changement de nom des Léopards, qui a été dévoilé pendant la saison morte, et les divertissements d’avant-match, ainsi que ses espoirs pour Leigh cette saison avant la finale de la Challenge Cup.

Écoutez l'intégralité de l'interview de Derek Beaumont sur le dernier épisode de Le banc