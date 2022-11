Podcast sur l’amour moderne : que faire du temps que nous avons ?

Du New York Times, je suis Anna Martin. C’est l’amour moderne. Dans l’essai de cette semaine, Ari Diaconis écrit depuis un lieu de profonde douleur physique. Il a une maladie chronique, et il essaie de comprendre à quoi ressemble son avenir, avec la carrière qu’il a mise en veilleuse, les tâches quotidiennes qu’il peut à peine gérer et la femme qu’il aime vraiment mais qu’il ne peut plus se présenter. Son essai est lu par MacLeod Andrews.

La collection de montres-bracelets du showroom Tourneau sur la 57e rue occupe quatre étages. J’étais au rez-de-chaussée du stand Rolex. Le vendeur a mis une Datejust à face noire autour de mon poignet. “La Datejust est la Rolex classique”, a-t-il dit, “la base”. J’avais essayé la montre quatre fois. Je savais que c’était une nouvelle fondation que je voulais.

[MUSIC]

Depuis deux ans, je fais du surplace dans une mer de maladies neurologiques obscures. Cela ressemble à une grippe grave et implacable, et cela me maintient au lit à moins que je ne fasse un effort majeur pour sortir. Ma vue est déformée et psychédélique. J’ai toujours la nausée, et il y a une pression constante lancinante dans ma tête. Aucun médecin n’a été en mesure de me dire définitivement de quoi il s’agit. J’ai 32 ans.

Dunia est la plupart de ce qui reste de mon ancienne vie. Dans notre lit douillet, mon handicap disparaît derrière des muselières et des jambes enlacées. Nous avons une connexion assez forte pour me convaincre qu’il existe encore un monde en dehors de mon inconfort et de ma vision tordue. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit quand j’étais un grimpeur ciselé avec des perspectives de carrière exceptionnelles.

Je l’ai regardée d’un air penaud depuis mon coin dans la salle de lecture de la faculté de droit près de l’horloge grand-père de neuf pieds de haut sculptée d’une statue de Lady Justice. Nous avons fini par nous lier d’amitié autour de hamburgers dans une cafétéria du campus. Une semaine plus tard, j’organisais une sortie de paintball en groupe, surtout comme prétexte pour l’inviter. Ensuite, nous nous sommes réunis pour une balade à vélo et du pain perdu farci au brie dans un petit-déjeuner local.

Six ans plus tard, notre réfrigérateur est décoré d’aimants souvenir de nos voyages à travers l’Amérique. C’est ma petite amie et ma partenaire dans la vie, même dans ma maladie. Je masse son épaule nouée quand elle gèle, et nous prenons plaisir à régler les problèmes juridiques du travail de Dunia en tant qu’avocate d’entreprise.

Quand je vais assez bien, j’accompagne Dunia aux dizaines de mariages auxquels elle est invitée chaque année. Apparemment, elle aime toujours m’avoir comme invité en smoking. Et cela me rend heureux.

“Ces montres tiennent parfaitement l’heure”, a déclaré le vendeur. Je sortais d’un mois d’alitement presque constant. J’étais anxieux et submergé par une compulsion à faire quelque chose – taper du pied, crier, acheter une montre-bracelet, n’importe quoi. Peut-être qu’une montre serait un investissement important, un engagement pour mon avenir pendant cette période difficile. Fais-le, me dis-je. Faire quelque chose.

C’était un achat extravagant, qui valait plus de trois mois de loyer. J’avais réussi à conserver le gros bonus que j’avais gagné trois ans plus tôt avant de prendre un congé de maladie de mon cabinet d’avocats de Wall Street. Je vais l’acheter. Le vendeur, soudain plein d’entrain, déclencha une cascade de fanfare. Son assistant a sorti une bouteille de champagne miniature d’une arrière-salle, dont la simple vue a déclenché ma nausée.

Un jeune homme en costume slim retira l’emballage protecteur du verre saphir de mon chronomètre et se mit à le polir fiévreusement. Un technicien au torse en tonneau est sorti de derrière une porte d’ascenseur et a mesuré mon poignet en disant : « Monsieur, nous devrions retirer un maillon. Pendant que la montre était en train d’être ajustée, j’ai remis ma carte de débit et j’ai dégluti. Une partie de moi avait l’impression d’avoir acheté une étoile lointaine et de lui donner mon nom.

La maladie chronique est une corvée. Des neurologues renommés m’ont dit que j’avais des troubles dont j’ignorais l’existence – dysautonomie, insuffisance autonome, neige visuelle persistante. Ils m’ont assuré que ces conditions ne sont pas en phase terminale, mais je suis moins préoccupé par la mort. Je me préoccupe plutôt de savoir comment vivre, comment maintenir une couverture de soins de santé, comment maintenir une assurance invalidité.

En tant que colocataire et parfois aide-soignante, Dunia a été témoin de mes difficultés, notamment des trajets en ambulance et des crises de larmes. Elle me soutient néanmoins. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si Dunia signifie « le monde » en arabe, car l’avoir avec moi, c’est tout. Nous serions mariés si je n’étais pas malade.

Je quittais ce jour-là le vaste showroom de Tourneau plus léger dans le portefeuille mais plus lourd au poignet. La montre était dense, luxueuse. Cela m’a ravi. Je traînai vers le métro et me demandai ce que Dunia penserait de la petite fortune qui pendait à mon bras.

Notre chambre est un nuage de murs blancs fraîchement peints, de draps doux et d’un éclairage de chevet chaleureux. C’est notre cachette, une cabane dans les arbres flottant au-dessus du pandémonium de New York. « Tu es toujours l’homme le plus intelligent et le plus beau que je connaisse », me dit Dunia dans notre cachette. “Je suis fier de toi, fier de la façon dont tu gères ça.”

Puis, à d’autres moments, elle est perdue pour moi derrière un mur invisible d’incertitude et de peur alors que nous parlons de l’avenir.

Une brassée de linge me fatigue trop. Je ne peux pas imaginer le marathon du travail, de la parentalité et de l’accession à la propriété.

Dernièrement, j’ai pensé que la meilleure chose pour Dunia serait que je la quitte. Cela la libérerait du fardeau d’un partenaire handicapé, lui donnerait l’opportunité de trouver quelqu’un de nouveau et en bonne santé avec qui construire sa vie.

Je n’ai rien dit du luminaire scintillant sur mon poignet quand elle est rentrée du travail. “Attendez,” dit-elle, “qu’est-ce que c’est sur votre poignet? C’est tellement beau », a-t-elle dit. «Je soutiens pleinement cela. Vous le méritez.” Elle a demandé à l’essayer. J’ai regardé Dunia alors qu’elle étudiait les chiffres romains sur le cadran, et j’ai été submergé par l’idée qu’elle et moi avancions ensemble dans le temps, comme des musiciens jouant à partir de la même partition. Notre avenir est peut-être incertain, mais tout ne l’est-il pas ?

Alors que la trotteuse de la Datejust avançait sur le poignet de Dunia, j’ai vu que cela ne signifiait rien d’autre que le maintenant – l’unité de Dunia et moi, vivante et indéniable, bonne et juste.

Je ne peux plus dire si le temps est bon ou juste, si jamais je le pouvais. Dunia et moi pouvons nous adapter pleinement à cette vie. Peut être pas. Il est peut-être vrai que le temps guérit toutes les blessures. Je ne peux pas dire.

Qui suis-je pour juger du temps ?

[MUSIC]