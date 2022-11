PODCAST : Suivre la famille Burden de la Colombie-Britannique dans sa rénovation en temps réel – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

La planification sur papier ne se traduit pas toujours dans le monde réel. Soyez à l’écoute des solutions de conception et de construction au fur et à mesure que le projet prend vie, y compris un contretemps majeur lorsque le sol existant est enlevé et que le sous-sol est exposé de manière inattendue.

Rejoignez l’animatrice Jennifer-Lee de “Measure Twice, Cut Once” alors qu’elle rattrape les Burdens, qui vivent dans le sous-sol pendant la rénovation de leur bâtiment patrimonial.

“Nous allons devoir rénover le sous-sol ensuite parce que nous l’avons saccagé en vivant là-bas”, a déclaré le propriétaire Justin Burden. « Les enfants ont mis des jouets dans tous les coins. Tous les coins sont ébréchés. La seule salle de bain ne fonctionne pas. Les portes des armoires tombent. Toutes les lumières encastrées tombent du plafond, mais l’avantage est que les enfants participent aux corvées de fin de journée, aidant à garder la suite du sous-sol organisée afin qu’elle reste habitable.”

Skyla Burden a ajouté : « Le bruit est un facteur que nous avons sous-estimé. Il n’y a aucun moyen que Justin puisse avoir son bureau à domicile ici au sous-sol pendant la journée et je suis reconnaissant de pouvoir aller travailler.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

