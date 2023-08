Podcast Sky Sports Golf: Suzanne Pettersen, capitaine de la Coupe d’Europe Solheim, sur les espoirs en Espagne | Nouvelles du golf

Suzanne Pettersen discute de ses choix pour la Coupe d’Europe Solheim avec Josh Antmann

Josh Antmann est rejoint par la capitaine de la Coupe d’Europe Solheim pour 2023, Suzanne Pettersen, qui explique pourquoi son équipe est la favorite pour remporter une troisième victoire consécutive.

Pettersen parle de son temps en tant que joueuse et des expériences qu’elle a vécues aux côtés de la légendaire Annika Sorenstam et de son putt pour remporter la compétition 2019 à Gleneagles.

Elle révèle également les choix de ses capitaines à la Finca Cortesin en Andalousie et les raisons de ses décisions.

L’Écossaise Gemma Dryburgh fera ses débuts avec Caroline Hedwall, Emily Kristine Pedersen et Madelene Sagstrom également nommées pour compléter la solide formation européenne.

Dryburgh est l’une des trois recrues de l’équipe de Pettersen où l’Europe visera une troisième victoire consécutive contre l’équipe américaine pour la première fois dans l’histoire du tournoi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Suzann Pettersen et Emily Kristine Pedersen de l’équipe européenne partagent leur enthousiasme pour la Solheim Cup qui se déroulera en Espagne en septembre Suzann Pettersen et Emily Kristine Pedersen de l’équipe européenne partagent leur enthousiasme pour la Solheim Cup qui se déroulera en Espagne en septembre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur le podcast Sky Sports Golf, Suzann Pettersen a plaisanté en disant que sa plus grande tâche pendant la Solheim Cup serait de garder Carlota Ciganda sous contrôle devant une foule locale en Espagne. S’exprimant sur le podcast Sky Sports Golf, Suzann Pettersen a plaisanté en disant que sa plus grande tâche pendant la Solheim Cup serait de garder Carlota Ciganda sous contrôle devant une foule locale en Espagne.

Pettersen a également plaisanté en disant que sa plus grande tâche pendant la Solheim Cup serait de garder Carlota Ciganda sous contrôle devant un public espagnol.

« Nous devons équilibrer son adrénaline et la garder aussi ancrée que possible. J’espère qu’elle aura la semaine de sa vie », a déclaré Pettersen.

Téléchargez et écoutez les dernières Sky Sports Golf podcast et n’oubliez pas de vous abonner via Spotify, Spreaker ou Apple Podcasts ! Si vous souhaitez contacter le podcast, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].