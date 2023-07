Podcast Sky Sports Golf : Quel héritage laisse Michelle Wie West ? Les leçons à tirer de sa carrière | Nouvelles du golf

Wie West est devenue professionnelle avant l’âge de 16 ans, après avoir obtenu un contrat avec Nike alors qu’elle était encore enfant

L’héritage, la carrière et les apprentissages de la carrière de Michelle Wie West sont discutés dans la dernière édition du podcast Sky Sports Golf, ainsi qu’un examen de toutes les dernières actions.

Wayne Riley et rédacteur en chef adjoint de Bunkered Michael McEwan rejoint l’hôte régulier Josh Antmann alors qu’ils examinent également les victoires de Rasmus Hojgaard et Sepp Straka dans leurs tentatives de faire partie de l’équipe de la Ryder Cup en septembre, une semaine historique à Pebble Beach pour l’US Women’s Open, ainsi qu’un aperçu de l’Ecosse Ouvrir.

En repensant à la carrière de Wie West, qui a annoncé sa retraite à l’âge de 33 ans, Riley et McEwan parlent de la surprise de son manque de plus de titres et des leçons à tirer du battage médiatique qui lui a été imposé dès son plus jeune âge. .

« Je pense qu’elle a été une pionnière pour les jeunes joueuses », a déclaré Riley. « Elle est sortie quand elle était idiote, qu’est-ce que c’était 12 ans? Qualifiée pour un US Open à 13 ans ou quelque chose comme ça. C’était juste idiot et puis le gros problème qu’elle a en fait obtenu avec Nike était bien documenté. Je me demande si nous regardons tous ça carrière et on se dit : ‘Cinq victoires, c’est tout ?’

« Nous devons examiner cela. Nous devons résoudre ce problème. Pour une mégastar, avec un nom comme elle possède, Michelle Wie, tout le monde sera surpris de cela. Parce que je suis surpris de cela. Je la mettrais comme un 15er, et elle en a 5. Zut Michelle, j’en ai gagné six.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michelle Wie West a réussi un putt de 30 pieds sur 18 pour faire le pair lors de sa dernière apparition professionnelle à Pebble Beach Michelle Wie West a réussi un putt de 30 pieds sur 18 pour faire le pair lors de sa dernière apparition professionnelle à Pebble Beach

« Mais le fait est qu’elle est une mégastar. C’est vraiment une mégastar. Certains golfeurs, hommes ou femmes, passent inaperçus et obtiennent plus de reconnaissance pour qui ils sont que pour ce qu’ils ont accompli.

« Je me souviens qu’elle était jeune et que Nike est arrivée et c’était ridicule. C’était de l’argent scandaleux. Et vous savez, les gens parlaient pour elle.

« Elle aurait dû le donner au moins jusqu’à ses 18 ou 19 ans. Mais à 16 ans, es-tu assez vieux pour prendre tes décisions ? Je ne pense pas. »

McEwan a ajouté: « Pour moi, c’est un peu une leçon pour nous tous. Je pense que Rose Zhang est un talent bien plus convaincant que Michelle Wie. Elle n’a peut-être pas eu le buzz jusqu’à présent, mais je pense qu’elle va Elle n’a plus qu’à gagner quatre fois pour égaliser, donc c’est assez réalisable.

« Je repense à Michelle Wie et quand elle est arrivée, c’est quand j’ai commencé à écrire sur le golf en 2004, et il y avait tellement de buzz, tellement de battage médiatique, et nous nous sommes tous laissés emporter par ça.

« Puis 2005 arrive, une semaine avant son 16e anniversaire, elle annonce qu’elle devient professionnelle. Mais prenons une grande respiration profonde et un grand pas en arrière et regardons à quoi ressemblait sa carrière amateur. Il n’y a pas eu beaucoup de victoires.

« L’amateur hawaïenne US Women’s Public Links et je pense, à l’exception d’un tas de titres juniors hawaïens, pas grand-chose à dire.

Wie West a décroché le titre de l’US Women’s Open en 2014, mais n’a remporté que cinq titres dans sa carrière professionnelle

« Maintenant, c’est en grande partie parce qu’elle n’est pas restée amateur très longtemps. Et je pense que c’est l’une des erreurs qu’elle a commises. Qu’elle n’a pas appris à gagner, à concourir et à voyager en tant que jeunes amateurs. faire ces jours-ci.

« Vous regardez Tiger Woods, et c’est fou de faire la comparaison, mais c’est ce que tout le monde essayait de faire avec Michelle Wie à l’époque : ‘Recherchons la femelle Tiger Woods.’

« Arrive cette fille qui est au début de son adolescence, et elle veut jouer contre les hommes, et tout le monde s’est dit : ‘Oh, nous l’avons trouvée.’

« Mais vous ne l’avez pas trouvée. Vous ne l’avez pas trouvée tant qu’elle n’a pas prouvé qu’elle est capable de gagner, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Et Tiger a passé beaucoup de temps à jouer au golf amateur, est allé à l’université pendant une brève période. Il a gagné l’amateur américain trois fois de suite, ce qui n’avait jamais été fait auparavant, il a tout gagné au niveau amateur, puis il est devenu pro.

« Et puis il a gagné. Et puis il a continué à gagner. Je pense que Michelle Wie n’en avait pas assez appris sur le golf pour faire ce saut.

« Je pense qu’elle a été mal conseillée. Je pense qu’il y avait peut-être un élément de parentisme insistant là-bas. Les parents avaient trop leur mot à dire, brûlé les caddies, brûlé les entraîneurs.

« Vous savez, ma fille a cinq ans, et ce que je retiens de la carrière de Michelle Wie, c’est de donner à ma fille la latitude, quand il s’agit de son temps, de prendre ses propres décisions. Aider, conseiller et soutenir, mais pas prendre ses décisions à sa place.

« Nous avons en quelque sorte surestimé ce que Michelle Wie pouvait faire. Nous avons dit qu’elle allait tout gagner. Mais ce faisant, nous avons également sous-estimé le talent de la LPGA à l’époque.

« Nous avons sous-estimé les joueurs parce que nous venons de décider que Michelle Wie allait dominer, sans réelle base pour faire cette affirmation. Alors oui, il y a des leçons à en tirer.

« Mais a-t-elle l’air d’avoir des regrets? Elle n’en a certainement pas l’air. Elle a l’air heureuse. Elle a l’air en paix avec la décision qu’elle a prise. Elle n’est certainement pas la première femme de haut niveau à quitter la tournée à un jeune âge. «

