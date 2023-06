Podcast Sky Sports Golf: première victoire historique de Ruoning Yin et aperçu du British Masters | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième manche du championnat féminin PGA de KPMG où Ruoning Yin a décroché son premier majeur.

La première victoire majeure de Ruoning Yin au championnat féminin de la PGA et un aperçu des Masters britanniques ne sont que quelques-uns des points de discussion du podcast Sky Sports Golf de cette semaine.

L’animateur Josh Antmann est rejoint par Jamie Spence et Sophie Walker cette semaine pour discuter de tous les grands moments, à commencer par la grande victoire de Yin.

La joueuse de 20 ans a réussi un 67 sans bogey lors d’une dernière journée retardée par les intempéries au Baltusrol Golf Club, où un birdie au 18e par cinq l’a portée à huit sous devant l’ancienne championne de l’US Women’s Open Yuka Saso.

Stephanie Meadow, d’Irlande du Nord, faisait partie du peloton qui partageait la troisième place sur six sous, tandis que la leader du jour au lendemain Leona Maguire a échappé à la dispute après un dimanche décevant.

Il y a aussi un retour sur l’impressionnante victoire en trois temps de Keegan Bradley au Travelers Championship pour remporter son sixième titre sur le PGA Tour, ainsi que la quatrième victoire de Thriston Lawrence sur le DP World Tour.

Le panel se penche également sur les British Masters, discute d’Elton John, du jeu lent et bien plus encore !

