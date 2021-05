Podcast Sky Sports Golf: première victoire de Richard Bland et souvenirs du championnat PGA de David Lynn | Actualités du golf

David Lynn a terminé deuxième au championnat PGA 2012

Les souvenirs du championnat PGA de David Lynn et la percée tant attendue de Richard Bland sur le circuit européen figurent tous deux dans une édition exceptionnelle du podcast Sky Sports Golf.

Alors que Rory McIlroy a remporté une victoire de huit coups en Caroline du Sud et le deuxième de ses quatre titres majeurs lors du dernier championnat de la PGA à Kiawah Island en 2012, Lynn a produit la performance de sa vie pour remporter la deuxième place à lui seul et le le plus gros chèque de sa carrière de golfeur.

Lynn était arrivé aux États-Unis avec un seul titre du circuit européen à son actif, une victoire au KLM Open huit ans plus tôt, l’Anglais ne se qualifiant pour l’événement qu’après s’être absenté des tournois pour maintenir son classement mondial et protéger sa place à l’intérieur. le top 100 mondial.

David Lynn a affiché des 68 consécutifs au cours du week-end dans le championnat de la PGA 2012 pour terminer à la deuxième place

« J’ai fait trois semaines solides sans frapper un coup », a déclaré Lynn au Podcast Sky Sports Golf. «Je venais d’emménager dans une nouvelle maison et il y avait beaucoup de travail à faire, rester coincé dans le jardin, et mon jeu me faisait du bien, alors je l’ai laissé tranquille.

« Avec une semaine à faire, je me suis dit ‘Je ferais mieux de frapper une balle et de m’assurer que tout est toujours en ordre’. Je me suis aventuré au-dessus du champ de tir, j’ai commencé à frapper quelques balles et je me sentais toujours bien, alors je l’ai juste coché pendant une semaine, faire une demi-heure par jour, puis a sauté dans l’avion.

« Les gens vont penser que je dis des porkies là-bas, mais je vous promets que c’est la vérité absolue sur ce que c’était. J’ai toujours été un joueur sensible. Je n’ai jamais travaillé avec un entraîneur, donc c’était juste mental pour moi. C’était bien, alors pourquoi essayer de le réparer? «

Lynn se joint à Mark Roe pour examiner les défis qu’offre Kiawah Island et déterminer si les grands parcours favorisent les plus grands frappeurs du golf, en plus d’offrir leurs prédictions sur qui pourrait impressionner lors de la deuxième majeure masculine de l’année.

Loin du championnat de la PGA, Bland a rejoint son entraîneur de longue date et expert du Sky Sports Golf Tim Barter pour revenir sur Betfred British Masters de la semaine dernière, où il a battu Guido Migliozzi lors d’un barrage pour devenir le plus ancien vainqueur pour la première fois en Europe Histoire de la tournée.

Le joueur de 48 ans discute de la réaction du monde du golf depuis sa victoire au Beffroi et de la façon dont il a célébré son premier titre sur le circuit européen, ainsi que de ce que cela signifie pour le reste de sa saison et de la manière dont cela peut profiter au reste du monde. sa carrière.

« Ça a été un long voyage avec Richard [Bland] et nous y avons tous les deux investi énormément, et je ne peux pas expliquer à quel point je suis incroyablement fier de lui « , a déclaré Barter. » C’est juste une chose merveilleuse et quelque chose pour laquelle nous avons tous deux travaillé au cours des 20 dernières années. ou presque.

« En fin de compte, vous pouvez avoir une carrière réussie, gagner de l’argent et tout le reste, mais si vous ne gagnez pas un tournoi, ce n’est pas tout à fait juste quand vous avez le talent que ce gars [Bland] a obtenu. Je suis tellement émerveillé qu’il est allé de l’avant et l’a fait. «

