Podcast Sky Sports Golf: Plus de questions que de réponses sur la fusion du PGA Tour, du DP World Tour et du PIF | Nouvelles du golf

L’expert de Sky Sports Golf Rich Beem, le journaliste Alex Perry et le golfeur Oli Wilson sont les invités de cette semaine dans un autre épisode bien rempli de notre podcast.

Le gros sujet de discussion continue d’être les retombées de l’étonnante nouvelle de la semaine dernière concernant la fusion convenue par le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public saoudien – les bailleurs de fonds de la série séparatiste LIV Golf.

Le trio donne à l’hôte Josh Antmann sa réaction à l’annonce, demande comment tout cela fonctionnera et se demande si le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, dissoudra la série LIV une fois la fusion terminée.

Wilson, quant à lui, donne son point de vue sur le DP World Tour et comment les joueurs du circuit ont réagi à la nouvelle, ainsi que son point de vue sur ce qui devrait se passer ensuite.

L’avenir de LIV Golf après l’actualité de la fusion de la semaine dernière fait partie des sujets de discussion de notre dernier podcast de golf

L’attention se tourne ensuite vers l’US Open de cette année, qui est en direct sur Sports du ciel et se met en branle au Los Angeles Country Club jeudi.

Il y a aussi quelques réflexions sur l’Omnium canadien RBC, notamment Nick Taylor qui a remporté la gloire à domicile et son compatriote Adam Hadwin accidentellement abattu par la sécurité lors des célébrations qui ont suivi.

