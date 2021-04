Hideki Matsuyama a reçu la veste verte du champion 2020 Dustin Johnson

Une victoire historique pour Hideki Matsuyama aux Masters, des performances impressionnantes des débutants d’Augusta et des histoires de clubs révolutionnaires figurent dans le dernier podcast de Sky Sports Golf.

Rob Lee et Gary Murphy se joignent à Josh Antmann pour revenir sur les grands points de discussion du premier majeur masculin de l’année, où Matsuyama est devenu le premier bénéficiaire asiatique de la Green Jacket avec une victoire d’un coup.

Le panel discutera de l’affichage de Matsuyama au cours des deux derniers tours et de sa sélection de coups au cours de la dernière ligne droite, et examinera de plus près ce que signifie pour le monde du golf d’avoir enfin un grand champion du Japon.

4:52 Nick Dougherty, Paul McGinley et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la ronde finale du 85e Masters à Augusta National Nick Dougherty, Paul McGinley et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la ronde finale du 85e Masters à Augusta National

« Etre le premier joueur japonais à remporter le Masters est tellement spécial, d’autant plus que c’est l’année où les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo », a déclaré Murphy au Podcast Sky Sports Golf. « Il va avoir un entourage quand il sera de retour là-bas et je ne peux même pas commencer à imaginer quel genre d’exposition et de couverture il y aura de lui.

« C’est génial pour lui car c’est un joueur de qualité qui est là et à peu près depuis de nombreuses années. Les majors ne sont pas faciles à gagner, tellement ravi pour lui qu’il pourrait faire face à la pression.

« Peut-être ça [smaller Japanese media presence] était quelque chose que son équipe pourrait envisager dans le futur. Nous devons essayer de réduire cela [attention] un peu plus bas et cela a évidemment fonctionné pour lui d’avoir moins de pression en dehors du parcours. «

Les invités discutent de l’avenir passionnant de Will Zalatoris dans le sport après avoir marqué ses débuts à Augusta avec une deuxième place, ainsi que de regarder de plus près les impressionnants affichages de Justin Rose et de Robert MacIntyre.

Lee partage une histoire sur la fois où il a brisé un pilote de colère pendant les qualifications ouvertes, comme ce que Si Woo Kim a fait à son putter à Augusta et l’a laissé utiliser un trois bois sur les greens, le panneau donnant également son verdict sur la question de savoir si le la configuration du parcours était trop proche du bord.

1:02 Si Woo Kim a montré sa frustration après son trois putt sur 14 en cassant son putter! Si Woo Kim a montré sa frustration après son trois putt sur 14 en cassant son putter!

Loin des Masters, les invités offrent leurs pronostics pour le golf en direct de cette semaine – l’Open de golf d’Autriche et le RBC Heritage – en plus d’attaquer Ponder the Pro et de répondre aux questions des auditeurs sur les moyens d’améliorer votre jeu sur le parcours.

