Podcast Sky Sports Golf: Brooks Koepka «le meilleur de sa génération» | Le vainqueur de la PGA devrait-il être appelé à la Ryder Cup ? | Nouvelles du golf

Brooks Koepka a été salué comme le meilleur joueur de sa génération après son triomphe dans le championnat PGA ce week-end.

C’est le point de vue du journaliste de golf Michael McEwan après que le joueur de 33 ans a remporté le trophée Wanamaker pour la troisième fois et a rejoint les grands golfeurs Seve Ballesteros, Tiger Woods, Jack Nicklaus, Arnold Palmer et Gary Player comme ceux qui ont remporté cinq tournois majeurs auparavant. l’âge de 34 ans.

Le triomphe de Koepka à Oak Hill par deux coups est survenu à la suite de sa deuxième place au Masters – la quatrième place de finaliste dans un majeur de sa carrière – et, s’exprimant sur le podcast Sky Sports Golf, McEwan a fait écho aux vues de l’Américain s’est avéré être l’un des meilleurs de cette époque.

« Je pense que c’est Andrew Coltart qui a fait référence à cela dans un commentaire dimanche soir et je suis tout à fait d’accord, Brooks Koepka est le meilleur joueur de sa génération – cela ne fait aucun doute », a déclaré McEwan. Sports du ciel.

« Est-il le plus talentueux, c’est une autre affaire? Mais pour moi, c’est le meilleur joueur et le meilleur vainqueur.

« Dustin Johnson a peut-être gagné plus de fois en tant que professionnel, mais quelle carrière préféreriez-vous avoir ? Le gars avec deux titres majeurs et beaucoup, beaucoup de titres de tournée, ou le gars qui a remporté des choses qui comptent cinq fois.

« Regardez la société dans laquelle Brooks Koepka est dans les choses que nous disons importantes. Il est avec Seve Ballesteros en ce moment et il dépassera sans aucun doute cela… Personne ne peut lui tenir une bougie pour être un gagnant quand cela compte le plus dans cette génération. »

Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

La victoire de Koepka était la première dans l’un des quatre tournois majeurs du sport par un membre de la série LIV Golf et les discussions se sont inévitablement tournées vers la question de savoir si lui et d’autres membres de la tournée rebelle seraient considérés pour une convocation à la Ryder Cup de cette année par Team USA. capitaine Zach Johnson.

Koepka ne peut pas participer aux événements du PGA Tour depuis qu’il a rejoint LIV l’été dernier, mais reste éligible pour la Ryder Cup en tant que membre de la PGA of America, les majors lui offrant ainsi qu’aux joueurs du circuit saoudien la possibilité de gagner des points de qualification.

Ses deux récents résultats majeurs ont propulsé l’ancien numéro 1 mondial à la deuxième place du classement des qualifications pour la Ryder Cup aux États-Unis, les six premiers se qualifiant automatiquement. Johnson a six autres choix de capitaine à sa disposition pour les joueurs qui ne se qualifient pas automatiquement.

McEwan ne fait aucun doute que le joueur qui a fait partie des trois dernières équipes américaines de la Ryder Cup devrait être à nouveau inclus, qu’il joue sur le PGA Tour ou dans la série LIV.

Brooks Koepka dit qu'il ne se concentre pas sur les sélections de l'équipe américaine de la Ryder Cup, mais qu'il aimerait jouer pour le capitaine Zach Johnson s'il est choisi

« Bien sûr, il le fait », a déclaré McEwan. « Vous me dites si cette équipe américaine est plus forte ou plus faible sans Brooks Koepka ?

« La Ryder Cup n’est pas et ne devrait pas être une question de loyauté envers le circuit. Le PGA Tour n’a aucun intérêt dans la Ryder Cup ; pour l’Amérique, c’est la PGA of America, qui n’est pas la même chose que le PGA Tour.

« La Ryder Cup sera dévaluée pour moi à ce stade si Brooks Koepka ne fait pas partie de cette équipe, car ce ne serait pas la meilleure équipe américaine possible.

« Zach Johnson a six choix, et il doit justifier pourquoi il laisse de côté un champion majeur en titre au détriment de quelqu’un qu’il fait venir. C’est un argument qu’il aurait du mal à faire valoir. »

