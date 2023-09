Podcast Sky Sports Golf – Aperçu de la Ryder Cup : forme de l’équipe américaine, espoirs de l’Europe et couples possibles | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau ce week-end alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau ce week-end alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

Le manque de golf compétitif aux États-Unis avant la Ryder Cup, la pression exercée sur les Américains pour qu’ils entrent dans l’histoire et les espoirs de l’Europe de reconquérir le trophée figurent tous dans une édition spéciale du podcast Sky Sports Golf.

L’ancien champion majeur Rich Beem et l’ancien vainqueur de l’Open d’Espagne Andrew ‘Beef’ Johnston se joignent à l’hôte régulier Josh Antmann pour anticiper le concours de cette semaine au Marco Simone Golf Club, où l’équipe Europe cherche à reconquérir le trophée après une défaite record en 2021. .

L’Europe se présente comme un léger outsider malgré sa victoire lors des sept dernières éditions à domicile du concours biennal, bien que Beem pense que l’équipe américaine peut conserver le trophée et remporter une première victoire à l’extérieur depuis 1993.

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« Si l’équipe américaine parvient à garder les foules silencieuses, ce sera son plus grand atout, mais elle n’a pas pu le faire en France la dernière fois », a déclaré Beem au podcast Sky Sports Golf. « Une équipe différente, des circonstances différentes, un parcours de golf différent, et j’aime leurs chances cette année simplement à cause du point de vue du parcours de golf.

« Les Américains pensent à gagner et ne pensent pas aux 30 ans. Ils auront tous deux leurs motivations différentes. Tant que les Américains adopteront le parcours de golf et ne seront pas frustrés, je pense qu’ils gagneront 15 ans. -13. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine de l’équipe Europe Ryder Cup, Luke Donald, nous donne un aperçu des coulisses de l’espace de leur équipe sur le parcours de golf Marco Simone. Le capitaine de l’équipe Europe Ryder Cup, Luke Donald, nous donne un aperçu des coulisses de l’espace de leur équipe sur le parcours de golf Marco Simone.

Seuls trois membres de l’équipe américaine de Ryder Cup ont joué en compétition depuis le Tour Championship, Justin Thomas rejoignant Max Homa au Fortinet Championship et Brooks Koepka dans la LIV Golf League, bien que Beem estime que le manque de tournoi de golf ne sera pas un problème.

« Ce n’est pas une longue semaine pour le golf, ce sont toutes les autres choses que vous devez faire en dehors du golf », a ajouté Beem. « Les engagements sociaux comme un dîner, puis le dîner de gala, puis la cérémonie d’ouverture. Ce n’est pas comme si vous aviez beaucoup de temps pour vous et c’est la chose que les golfeurs professionnels chérissent le plus, mais pas cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dame Laura Davies rejoint Dharmesh Sheth sur le 18e trou du parcours Marco Simone où elle prédit que la Ryder Cup de cette année sera terminée. Dame Laura Davies rejoint Dharmesh Sheth sur le 18e trou du parcours Marco Simone où elle prédit que la Ryder Cup de cette année sera terminée.

« Avoir quelques semaines de congé aidera la plupart des gars. Soyons réalistes, c’est un long été et beaucoup de golfeurs ont joué du mois de mars jusqu’à East Lake. [in September] ».

Les invités discutent de quelle équipe sera confrontée au plus de pression cette semaine à Rome et des joueurs qui peuvent avoir le plus grand impact sur leurs alignements, et tentent également d’expliquer les types de capitaines que seront Zach Johnson et Luke Donald.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nous expliquons pourquoi le trou d’ouverture de la Ryder Cup est « unique » et à quoi les joueurs s’attendront au Marco Simone Golf and Country Club. Nous expliquons pourquoi le trou d’ouverture de la Ryder Cup est « unique » et à quoi les joueurs s’attendront au Marco Simone Golf and Country Club.

Ils prédisent les duos potentiels pour la journée d’ouverture et examinent les défis que le parcours offrira aux joueurs cette semaine, ainsi que l’impact que le public local pourrait avoir sur les espoirs de titre européen.

Téléchargez et écoutez les dernières Sky Sports Golf podcast et n’oubliez pas de vous abonner via Spotify, Spreaker ou Apple Podcasts ! Si vous souhaitez contacter le podcast, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].

La couverture en direct de la journée d’ouverture de la Ryder Cup commence vendredi à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf. Il y a également du contenu en direct chaque jour dans la préparation du tournoi. Diffusez le PGA Tour, le DP Tour, la Ryder Cup et bien plus encore avec MAINTENANT.