Podcast Sky Sports Golf: Andrew Coltart et David Howell en avant-première spéciale de The Open | Nouvelles du golf

Collin Morikawa a donné aux téléspectateurs un aperçu spécial des coulisses du vestiaire des joueurs du Royal Liverpool, y compris le «Coin des champions» réservé aux anciens champions

L’impressionnante victoire de Rory McIlroy au Genesis Scottish Open, une bonne semaine pour les espoirs de la Ryder Cup de Robert MacIntyre et un aperçu de la dernière majeure masculine de l’année figurent tous dans la dernière édition du podcast Sky Sports Golf.

Les anciens joueurs de la Ryder Cup Andrew Coltart et David Howell rejoignent l’hôte régulier Josh Antmann pour discuter d’une semaine chargée dans le sport, où McIlroy a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour remporter un deuxième titre successif de la Rolex Series.

Le panel réfléchit à la manière dont McIlroy a remporté la victoire et aux raisons pour lesquelles il joue si bien dans des conditions brutales, avec des opinions mitigées quant à savoir si l’Irlandais du Nord a déjà mieux clôturé une victoire.

Il y a beaucoup de discussions sur la deuxième place de MacIntyre au Renaissance Club et ce que cela pourrait signifier pour ses espoirs de débuts potentiels pour Team Europe plus tard cet automne, et les invités essaient d’expliquer comment Scottie Scheffler peut transformer son incroyable forme en plus de victoires. .

Les invités débattent de la possibilité que Padraig Harrington tente de se frayer un chemin dans la course au choix d’un capitaine de la Ryder Cup, ce qui ferait de lui le joueur le plus âgé de l’histoire du tournoi, l’Open cette semaine à Hoylake donnant à l’Irlandais la chance d’impressionner.

Iona Stephen se joint au Royal Liverpool pour expliquer comment l’Open est un championnat plus durable ces dernières années, avant que le panel ne tourne son attention vers le défi auquel les joueurs vont être confrontés et qui pourrait terminer la semaine en soulevant le Claret Jug.

Qui remportera le dernier tournoi majeur masculin de l’année ? Quel golfeur pourrait être le package surprise de l’Open ? Écoutez le dernier épisode pour entendre les prédictions des experts de Sky Sports pour savoir qui pourrait impressionner à The Open!

Téléchargez et écoutez le dernier podcast Sky Sports Golf

Quand est l’Open en direct sur Sky Sports?

Sky Sports aura une couverture 24 heures sur 24 depuis The Open, avec 80 heures de programmation en direct tout au long de la semaine du tournoi et une multitude de programmes supplémentaires disponibles pour en profiter.

La couverture complète commencera à partir de 6h30 pour les deux premiers jours du tournoi les jeudi 20 et vendredi 21 juillet, avant le coup de départ d’ouverture à 6h35, avec l’action en direct jusqu’à 21h pour chacun des deux premiers tours.

La couverture du troisième jour commence à 9 heures du matin et se poursuit jusqu’à la fin de l’action, avec un jeu anticipé en direct sur le bouton rouge alors que « Saturday at The Open » propose des mises à jour du parcours ainsi que des défis de centre de tir, des invités spéciaux, des fonctionnalités amusantes et bien plus encore, tandis que la même offre commence à 8h du matin pour le tour final de dimanche.

Il existe également de nombreuses couvertures supplémentaires disponibles tout au long de la journée via le bouton rouge de Sky Sports Golf, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des flux de trous en vedette disponibles pour profiter des meilleurs joueurs du monde qui s’attaquent au Royal Liverpool.

Regardez le 151e Open tout au long de la semaine exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la manche d’ouverture commence jeudi à partir de 6h30 sur Sky Sports Golf.