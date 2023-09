Podcast Sky Sports Golf : Adrian Meronk aurait-il dû avoir le choix du capitaine de la Ryder Cup pour l’équipe Europe ? | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine de l’équipe Europe, Luke Donald, explique ses sélections pour la Ryder Cup et comment il envisage de reconquérir le célèbre trophée.

Les sélections de l’équipe européenne pour la Ryder Cup, une convocation surprise pour Ludvig Aberg et une décision décevante pour Adrian Meronk figurent tous dans une édition exceptionnelle du podcast Sky Sports Golf.

Robert Lee et Wayne ‘Radar’ Riley se joignent à l’animateur régulier Josh Antmann pour réfléchir aux six choix de capitaine de Luke Donald, annoncés lundi aux studios Sky, avec l’amateur suédois Ludvig Aberg parmi ceux qui feront leurs débuts européens.

Le panel réfléchit à la décision d’accorder à Aberg une place pour la Ryder Cup malgré seulement neuf épreuves en tant que professionnel, ainsi que sa victoire impressionnante à l’Omega European Masters dimanche, le trio examinant le rôle qu’il pourrait jouer pour l’équipe Europe à Rome.

L'équipe de 12 hommes du capitaine de l'équipe européenne Luke Donald pour la Ryder Cup est au complet – rencontrez les golfeurs qui cherchent à reconquérir le trophée

Il y a des discussions sur l’obtention de places dans l’équipe par Tommy Fleetwood, Shane Lowry et Justin Rose, aux côtés de Nicolai Hojgaard et Sepp Straka, les invités débattant également de la question de savoir si Meronk aurait dû se voir attribuer une place dans l’équipe européenne.

Meronk a remporté l’Open d’Italie sur le site hôte de la Ryder Cup en mai et a gagné trois fois sur le DP World Tour au cours des 15 derniers mois, bien qu’il n’ait toujours pas été nommé parmi les choix du capitaine de Donald.

« Si j’étais Meronk, je ne peux pas vous dire à quel point je serais ennuyé et énervé de ne pas avoir eu de choix », a déclaré Lee au podcast Sky Sports Golf. « Il a terminé cinquième dans la liste des points européenne et 11ème dans la liste des points mondiale et les 10 personnes devant lui sur la liste des points mondiale ont toutes été admises.

« Je pense que Meronk avait de très bons arguments en matière d’inclusion et, en plus de cela, que diriez-vous de l’idée que la Pologne soutienne son premier joueur à intégrer une équipe de Ryder Cup. Parlez de développement du jeu – c’est ainsi que vous développez le jeu !

« Il n’aurait pas pu faire grand-chose de plus en jouant au golf sur le DP World Tour. Son niveau de régularité était très élevé. Nicolai Hojgaard est un joueur très talentueux mais je ne choisis Meronk qu’en raison des finitions qu’il a obtenues et du fait qu’il a exercé son métier sur le DP World Tour. »

Lorsqu’on lui a demandé si Meronk avait eu la malchance de rater cette occasion, Donald lui-même a répondu : « Adrian [Meronk] était très présent dans mon esprit. Il y avait un certain nombre de joueurs pour lesquels vous pourriez faire valoir de bons arguments pour faire partie de cette équipe, mais qui ne le sont pas. Ce sont des décisions difficiles.

Le capitaine de l'équipe Europe, Luke Donald, révèle pourquoi Ludvig Aberg a été sélectionné parmi ses six choix pour compléter sa formation pour la Ryder Cup

« J’ai moi-même été dans cette position, je sais ce que ça fait et c’est déchirant. Je leur ai parlé à tous et ce n’est jamais facile mais ils l’ont géré avec classe. »

Loin de l’omission de Meronk, l’épisode examine la composition des États-Unis, comment le parcours pourrait convenir à l’équipe européenne et ce que les hôtes doivent faire pour récupérer le trophée de l’équipe américaine.

