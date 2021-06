Podcast Sky Sports Football Euros: Billy Gilmour peut inspirer l’Écosse contre l’Angleterre à Wembley, déclare James McFadden | Actualités footballistiques

James McFadden a appelé l’Écosse à affronter Billy Gilmour contre l’Angleterre vendredi pour remettre leur campagne Euro 2020 sur les rails après leur défaite en match d’ouverture contre la République tchèque.

De retour dans un tournoi majeur pour la première fois en 23 ans, le retour de l’Écosse sur la grande scène ne s’est pas déroulé comme prévu, Patrik Schick marquant une tête imposante avant de marquer une seconde remarquable près de la ligne médiane.

Le résultat laisse à l’équipe de Steve Clarke une bataille difficile pour se qualifier du groupe D – mais l’ancien international écossais McFadden a appelé le manager de son pays à faire confiance au jeune de Chelsea Gilmour pour cet affrontement clé avec l’Angleterre.

Le joueur de 20 ans a été laissé sur le banc pour la défaite de Hampden Park lundi, mais McFadden pense que Gilmour a montré qu’il a la qualité et la mentalité pour entrer dans l’atmosphère très chargée d’un match Angleterre-Écosse et livrer.

« Les 30 minutes que Billy Gilmour a produites contre le Luxembourg, je l’aurais eu », a déclaré McFadden au Podcast Sky Sports Football Euros.

« Il apporte quelque chose de différent. Bien qu’il soit jeune et inexpérimenté, vous le voyez regarder, parler. ‘Où est l’espace? Pas seulement pour moi mais pour le prochain gars?’ Je ne serais pas surpris s’il jouait.

« Ses débuts pour Chelsea ont eu lieu contre Liverpool, contre Fabinho, vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Premier League et il était l’homme du match. Il a enchaîné avec une performance d’homme du match contre Everton.

« Il a un talent sérieux avec un tempérament incroyable. S’il jouait, il le prendrait dans sa foulée.

« Les jeunes joueurs dynamisent les joueurs qui sont là. Ils inspirent les joueurs à côté d’eux, soit pour ressentir ce genre de protection, soit pour vous donner un coup de pouce et élever votre jeu à différents niveaux.

« [He has] pas de peur, pas d’appréhension. Je ne serais pas surpris s’il commençait. »

Quels que soient les joueurs sélectionnés, McFadden dit qu’il est essentiel que l’Ecosse travaille ensemble à Wembley pour frustrer leurs hôtes et ne leur laisser aucune place aux joueurs anglais.

Les visiteurs entreront comme outsiders, mais il pourrait y avoir l’occasion de créer une surprise lors de la contre-attaque, dit-il.

« Le public anglais n’évalue pas du tout l’Écosse », a-t-il déclaré. « Mais [the English players] aura du respect pour certains joueurs de notre équipe. Mais en général, ils n’en auront pas. Ils s’attendront à nous écarter.

Image:

L’Écossais David Marshall a été battu par un tir de curling à longue distance de Patrik Schick pour porter le score à 2-0 contre la République tchèque



« Je suis toujours optimiste mais nous devons mieux défendre que cela. Nous devons mieux défendre.

« C’est difficile de trouver une faiblesse [in England]. Si quoi que ce soit, je pense que le plan de match, plutôt que d’essayer d’exploiter une zone spécifique, le plan de match est de les frustrer, de s’asseoir, d’absorber une certaine pression, de les frapper à la pause, de les faire trop s’engager avec les corps en avant.

« Vous regardez leur menace, c’est Harry Kane qui tombe à court et Raheem Sterling qui exploite l’espace en utilisant son rythme. Mais si nous ne laissons aucun espace, ils doivent trouver un autre moyen.

« Nous devons être solides et compacts et avoir des joueurs anglais sur-engagés vers l’avant afin que nous puissions les combattre défensivement. »

Erreurs et occasions manquées contre la République tchèque

En repensant à la défaite contre la République tchèque, McFadden a déclaré que quelques erreurs défensives et une occasion manquée de Lyndon Dykes se sont avérées coûteuses dans un match autrement serré.

Image:

L’Ecosse a une bataille difficile maintenant dans le groupe D



« Cela revient à, [firstly] nous n’avons pas très bien défendu un centre en particulier. Nous n’avons pas arrêté le centre, nous n’avons pas mis assez de pression sur Schick pour l’empêcher de prendre de la tête, une tête fantastique de son point de vue. Et puis nous ne sommes pas bien installés quand nous sommes à l’attaque, nous ne voyons pas le danger du contre », a déclaré McFadden.

« Jack Hendry avance à grands pas et la décision de tirer est la mauvaise. D’accord. Mais vous devez regarder la position de Grant Hanley, la position de Liam Cooper, la position de David Marshall.

« Ils doivent se demander ‘que se passe-t-il s’il perd le ballon ? Où est le danger ?’ Non, ‘Je me demande s’il va marquer, que va-t-il faire ensuite?’ Le danger était dans le gars qui a produit un moment de pure classe.

« Il est difficile de parler de [Schick’s second goal] parce que si c’était un jeu dans lequel vous n’étiez pas impliqué émotionnellement, vous en parleriez pendant des années.

« Alors la chance [Dykes] a en seconde mi-temps, il doit le marquer. Je vais plaider pour que Dykes soit dans l’équipe parce que son jeu complet s’améliore et améliore l’équipe et vous ne le jugez pas nécessairement sur les buts.

« Mais quand vous êtes attaquant et que vous avez une chance à huit mètres, vous devez marquer. Ce sont les moments. »

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour l’Écosse – et que doivent-ils faire pour rebondir contre l’Angleterre à Wembley ?

Après 23 ans d’attente, l’Ecosse premier match de retour dans un tournoi international majeur s’est soldé par une défaite, l’équipe de Steve Clarke s’inclinant 2-0 contre le République Tchèque au parc Hampden.

Nous obtenons une réaction au résultat et à la performance de l’ancien international écossais James McFadden et célèbre rédacteur en chef du magazine Tartan Army Iain Emerson, qui a rejoint le journaliste de Sky Sports News Charles Paterson après le match pour le dernier Podcast Sky Sports Football Euros.

Il y a un débat et une discussion sur les chances qui allaient et venaient pour l’Écosse, les erreurs à l’arrière, l’impact de la blessure « de classe mondiale » de Kieran Tierney – et si l’Écosse peut rebondir dans le match alléchant avec l’Angleterre à Wembley vendredi.

Et enfin… la frappe à mi-parcours de Patrik Schick était-elle meilleure que la volée de Zinedine Zidane dans le même stade ? Ou le but de McFadden à Paris ?!