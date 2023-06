Podcast Sky Sports F1: Sergio Perez en fait-il assez pour conserver le siège de F1 aux côtés de Max Verstappen?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La journaliste de Formule 1 Claire Cottingham a passé en revue la performance de Sergio Perez au Grand Prix du Canada après que le pilote Red Bull se soit qualifié 12e sur la grille.

Sergio Perez mérite de garder sa place chez Red Bull, mais les commentaires de Christian Horner sur Alex Albon au Grand Prix du Canada étaient « intéressants », a déclaré Ted Kravitz au Podcast Sky Sports F1.

Perez a enduré un autre week-end difficile en terminant sixième à Montréal, tandis que Max Verstappen a mené chaque tour sur le chemin de la victoire pour une troisième course consécutive.

Le Mexicain n’avait que six points de retard sur Verstappen il y a quatre courses avant le Grand Prix de Miami, mais il compte désormais 69 points de retard sur son coéquipier.

Alex Albon a terminé une place derrière Perez et continue d’impressionner chez Williams après son retour en F1 début 2022.

Albon a perdu son siège Red Bull au profit de Perez fin 2020 et a été félicité par le directeur de l’équipe Christian Horner, qui a admis avoir regardé autant la course du pilote Williams que ses propres pilotes.

Interrogé sur le dernier épisode de la Podcast Sky Sports F1 si Perez mérite de rester chez Red Bull, Kravitz a déclaré: « Oui. Bien que Christian Horner n’ait pas tardé à faire l’éloge d’Alex Albon, ce n’était pas lui. J’ai pensé que c’était intéressant.

« Alex Albon a maintenant rompu tous ses liens avec Red Bull, il ne l’a même plus sur le côté de son casque.

« Il a toujours des liens avec la famille Yoovidhya, qui est propriétaire à 51% de Red Bull. Il a quelques sponsors qui sont liés à la famille Yoovidhya et à leurs autres marques qu’ils ont en Thaïlande.

« Mais Alex n’est plus dans le camp Red Bull et Alex Albon termine septième dans une Williams, même s’il avait 20 secondes de retard, même si oui Perez a fait un arrêt au stand supplémentaire, mais toujours derrière Perez dans une Red Bull en sixième, c’était Je n’ai perdu personne, y compris Horner. »

Alex Albon a donné à Williams son meilleur résultat depuis deux ans avec une septième place à Montréal

La journaliste de F1 Claire Cottingham a ajouté: « Mérite-t-il ce siège? Bien sûr, il mérite ce siège. Il s’est battu dur pour ce siège et c’est un bon pilote. N’oublions pas que c’est un bon pilote. Il n’est tout simplement pas aussi bon que son équipe- mon pote et personne ne veut ça.

« C’est comme ce Lewis Hamilton à côté de Valtteri Bottas. Bottas n’est pas un mauvais pilote mais il ne serait jamais capable d’égaler ce que Lewis pourrait faire dans cette voiture.

« Mais il [Perez] mérite assurément une place. C’est drôle, n’est-ce pas ce deuxième siège à côté de Max parce que c’est une telle porte tournante. »

Quelqu’un pourrait-il remplacer Perez chez Red Bull ?

Perez a aidé Verstappen à remporter son premier titre mondial avec des performances notables au Grand Prix de Turquie 2021, en repoussant Lewis Hamilton, et au milieu du controversé Grand Prix d’Abu Dhabi.

Il a remporté deux courses l’année dernière avec Red Bull en route vers la troisième place du championnat et a lancé un défi pour le titre tôt cette saison, avant qu’un 16e, quatrième et sixième des trois dernières courses ne sape ses espoirs contre Verstappen plus de 23 ans. événements.

Daniel Ricciardo est le pilote de réserve officiel de Red Bull et Kravitz pense que l’Australien serait le pilote à choisir si Red Bull devait remplacer Perez, qui est sous contrat avec l’équipe Milton Kenyes jusqu’à la fin de 2024.

Daniel Ricciardo prend un an de F1 après avoir perdu son siège McLaren fin 2022

« Vont-ils vraiment récupérer Albon? Ricciardo est le plus évident si vous n’êtes pas prêt à promouvoir Liam Lawson, qui est le prochain dans l’escalier du talent Red Bull, et ils ne pensent pas que Yuki Tsunoda ou Nyck de Vries sont tout à fait droit pour Red Bull Racing, ce que Helmut Mark et Christian Horner ont à peu près clairement expliqué, alors essayez Ricciardo », a déclaré Kravitz.

Cottingham a ajouté: « Sergio a un contrat jusqu’en 2024, donc en théorie, ils ne vont regarder personne d’autre. Il fait le truc du pilote numéro deux, il ne fonctionne tout simplement pas au niveau auquel ils veulent qu’il soit performant.

« Avec l’harmonie dans l’équipe, c’est très différent. Checo est un personnage assez fougueux mais combien de temps va-t-il garder son sang-froid sur sa performance en ce moment ?

Sergio Perez n’a que neuf points d’avance sur Fernando Alonso au championnat des pilotes

« Je pense que pour eux [Red Bull] ils ont de la chance car cela semble être lié à sa confiance et à son pilotage, plutôt qu’à l’équipe qui fait des choix qui le frustrent, comme nous l’avons vu par le passé. Ils seraient probablement assez idiots de chercher ailleurs alors qu’ils ont un chauffeur aussi solide à Perez. »

Écoutez le podcast complet pour entendre Kravitz et Cottingham donner leurs réflexions sur la 100e victoire de Red Bull en F1 et savoir si Lando Norris était antisportif à Montréal.

