Podcast Sky Sports F1: Red Bull traite-t-il équitablement ses pilotes juniors après le départ de Nyck de Vries pour Daniel Ricciardo

Le licenciement soudain de Nyck de Vries d’AlphaTauri pour Daniel Ricciardo a été le dernier changement de pilote à soulever des questions sur la gestion de Red Bull avec ses pilotes.

De Vries a rejoint AlphaTauri au début de cette année après avoir impressionné lors d’une apparition unique pour Williams au Grand Prix d’Italie 2022, où il a surqualifié son coéquipier Nicholas Latifi et a terminé neuvième.

Mais il a été régulièrement battu par Yuki Tsunoda lors des 10 premières courses de cette saison et Red Bull a choisi de le remplacer par Ricciardo avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end – en direct sur Sky Sports F1avec la couverture Sky F1 Juniors sur Vitrine du ciel et Mélange de sports aériens.

Jaime Alguersuari a conduit pour Toro Rosso, maintenant connu sous le nom d’AlphaTauri, de 2009 à 2011, mais a été abandonné à la fin de la saison malgré sa victoire sur son coéquipier Sébastien Buemi et ses sept top 10.

« La façon dont ils [Red Bull] acte n’est parfois pas juste. Ce qu’ils ont fait avec moi et Buemi n’était pas une manière très généreuse et sportive de se débarrasser de deux pilotes », a expliqué Alguersuari sur le Podcast Sky Sports F1.

« Cela n’a pas été décidé sur les résultats, cela a été décidé sur des aspects commerciaux et d’autres choses intéressantes. Mais c’est ainsi que fonctionne la F1 et vous devez l’accepter.

« Mais, j’ai passé un bon moment avec eux et j’ai apprécié chaque instant. Mais même les moments de pression vont bien. Si vous ne pouvez pas gérer la pression, vous ne pouvez pas gérer le moment où vous avez une voiture gagnante et êtes sur le point de devenir mondial champion. Vous devez livrer.

Helmut Marko s’entretient avec Jaime Alguersuari et Sébastien Buemi en 2011, deux pilotes qu’il a lâchés à la fin de cette année-là

« Je suis d’accord avec leur façon de travailler. Je ne suis tout simplement pas d’accord avec la façon dont ils appliquent parfois les choses à certains conducteurs. Si vous ne fournissez pas de résultats et que vous n’êtes pas là où vous devriez être, ils ont le droit de vous faire sortir parce qu’ils vous demandent le meilleur. »

Sur le licenciement de De Vries, Alguersuari a ajouté : « Il a eu très peu de courses pour montrer sa performance totale. Je suis sûr qu’il y avait beaucoup plus de Nyck. S’il n’y a pas eu d’augmentation des performances de la première course à la dernière, ils ont le droit de faire ça [to be dropped].

« En fin de compte, la F1 consiste à battre votre coéquipier. Il a les mêmes outils que vous. Mon objectif lorsque j’étais chez Toro Rosso était de battre mon coéquipier, en m’assurant de terminer la saison avec plus points que lui. C’était la seule façon pour moi de fournir de l’argent à mon équipe. L’argent, c’est produire des résultats.

Alguersuari dit que l’équipe junior Red Bull ne réussit pas en ce moment

Red Bull a offert le plus d’opportunités aux pilotes de F1 au cours des 15 dernières années par rapport aux autres équipes qui ont des configurations d’académie, notamment Ferrari, Mercedes et Alpine.

Avant De Vries, Pierre Gasly était le dernier pilote Red Bull à être rétrogradé à la mi-saison après avoir lutté contre Max Verstappen et avoir été replacé à AlphaTauri.

Alex Albon a remplacé le Français mais n’a pas non plus impressionné dans l’équipe principale, ce qui a forcé Red Bull à sortir de sa propre écurie pour recruter un nouveau coéquipier pour Verstappen. Ils ont choisi Sergio Perez mais Alguersuari pense que c’est un signe qui prouve que Red Bull lutte actuellement pour le talent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz dit que Daniel Ricciardo pourrait défier Sergio Perez pour sa place chez Red Bull la saison prochaine s’il parvient à empêcher Alpha Tauri de terminer dernier du championnat des constructeurs Ted Kravitz dit que Daniel Ricciardo pourrait défier Sergio Perez pour sa place chez Red Bull la saison prochaine s’il parvient à empêcher Alpha Tauri de terminer dernier du championnat des constructeurs

« Le fait que Perez pilote pour Red Bull montre que l’équipe junior Red Bull n’a pas réussi. L’idée qu’ils nous ont dit et les médias sont qu’ils construisent des champions, ou les meilleurs pilotes possibles, pour leur donner l’opportunité de conduire pour AlphaTauri pour qu’ils acquièrent de l’expérience », a-t-il expliqué.

« Pour eux, aller ailleurs pour trouver un pilote chez Red Bull est déjà controversé. Cela n’a aucun sens. Vous dépensez des millions pendant des années pour que de nombreux pilotes deviennent champions dans les catégories juniors, pour ensuite entrer en F1, leur donner très peu de chance et croisez les doigts vous avez une bonne voiture – sinon vous ne faites rien en F1 si vous n’avez pas une bonne voiture – vous êtes à l’arrière, puis croisez les doigts vous conduisez pour une voiture gagnante, qui est Red Bull. «

Pas acceptable d’être une demi-seconde derrière son coéquipier

Perez a eu du mal récemment, ratant la Q3 lors des cinq dernières épreuves et ne prenant qu’un seul podium au cours de la même période. Pendant ce temps, son coéquipier Verstappen est sur une séquence de six victoires en course.

Christian Horner a confirmé qu’un alignement de Perez et Verstappen reste le plan pour Red Bull l’année prochaine, bien qu’Alguersuari ait appelé le Mexicain à s’améliorer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir travaillé avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, l’entraîneur de performance AlphaTauri Michael Italiano discute des différences entre les deux. Vous pouvez écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1 maintenant Après avoir travaillé avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, l’entraîneur de performance AlphaTauri Michael Italiano discute des différences entre les deux. Vous pouvez écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1 maintenant

« J’ai un immense respect pour Checo. J’ai couru avec lui en F3 et dans d’autres séries de courses. Je le connais très bien et le travail qu’il a maintenant est très difficile. Max est un pilote extraordinaire, probablement le meilleur au monde en ce moment, il connaît l’équipe et la voiture. Checo a du mal avec une grande équipe mais je sais qu’il y a plus à venir.

« Nous devons être clairs sur le fait que Checo n’a jamais fait partie de l’équipe junior. S’il l’était, compte tenu de la façon dont Helmut Marko juge les pilotes, il n’aurait pas duré un an. »

Il a ajouté: « Vous avez une voiture gagnante et vous devez l’utiliser. Je sais que les gens penseront: » Qu’est-ce que tu dis, ta meilleure place était la septième? Je n’ai pas eu la chance de piloter une voiture gagnante et je dis simplement que votre premier rival est votre coéquipier.

« Ce n’est pas acceptable que Perez soit toujours une demi-seconde ou sept dixièmes plus lent. Si votre coéquipier gagne toutes les courses, vous devez au moins être sur le podium, pas sur votre meilleur jour en étant sur le podium. Vous devez soyez plus proche sinon ils ont le droit de vous remplacer. Il y a beaucoup de pilotes sur la grille qui pourraient certainement être beaucoup plus proches de Max. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

