Podcast Sky Sports F1: Max Verstappen et Red Bull sont sur une course de Formule 1 « légendaire », déclare Nico Rosberg

S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg pense que Max Verstappen aura à cœur de battre de nouveaux records cette saison, s’assurant que son héritage dans le sport résiste à l’épreuve du temps.

Nico Rosberg a salué la domination de Max Verstappen et Red Bull sur la Formule 1 en 2023 comme « légendaire » et a déclaré que les récentes performances du leader du championnat du monde étaient « comme de l’art ».

Verstappen a remporté le Grand Prix de Hongrie dimanche pour remporter sa septième et la 12e victoire consécutive de Red Bull, ce dernier exploit battant un record McLaren qui existait depuis 1988.

Alors que Verstappen et Red Bull détiennent une énorme avance au classement des pilotes et des constructeurs – 110 et 229 points respectivement, l’attention commence à se tourner vers le nombre de records qu’ils peuvent encore battre ensemble pendant le reste de la saison.

Récapitulant la performance de Red Bull en Hongrie, le champion du monde 2016 Rosberg a déclaré au Podcast Sky Sports F1: « Allons-y avec légendaire parce que l’équipe Red Bull a battu un record historique légendaire de 11 victoires consécutives en course par McLaren. Ils en ont maintenant 12, donc c’est une étape incroyable.

« Et Verstappen lui-même conduit d’une manière si légendaire. Je veux dire, il conduit comme l’un des cinq ou six meilleurs de tous les temps, dans la lignée d’un (Ayrton) Senna, (Michael) Schumacher, (Lewis) Hamilton et (Juan Manuel) Fangio, et puis vous commencez à vous débattre [to think of more names] déjà. »

La course individuelle de Verstappen l’a vu rejoindre Rosberg en tant que l’un des cinq pilotes à remporter sept courses de F1 successives, seul Sebastian Vettel, qui en a remporté neuf de suite en 2013, ayant dépassé la séquence actuelle du Néerlandais.

La forme récente du joueur de 25 ans a été rendue encore plus impressionnante par les luttes relatives de son coéquipier Sergio Perez, qui n’a pas réussi à se qualifier dans les huit premiers lors des six dernières courses, et n’a terminé que deux fois sur le podium.

« Je veux dire quel honneur d’être dans cette phrase dans le cadre de cela », a déclaré Rosberg. « Sept d’affilée, ouais c’était plutôt cool.

« C’est vraiment incroyable, une telle performance de Max. Et je l’ai dit dans l’interview d’après-course avec lui – que je suis l’une des personnes qui peut le mieux juger de sa performance en ce moment et du niveau auquel il pilote.

« Et oui, cela ne fait pas exactement les courses les plus excitantes en tête. Mais c’est tellement méritant parce que c’est incroyable le niveau auquel il se trouve, si proche de la perfection tout le temps.

« Vous devez vous comparer à son coéquipier, regardez où se trouve Sergio Perez. Son meilleur résultat en qualifications lors des six derniers Grands Prix a été neuvième sur la grille, pouvez-vous croire, avec la même voiture.

« Et Sergio est un très bon pilote, nous savons qu’il sait conduire une voiture de course. Donc Max est tout simplement extraordinaire. »

« Verstappen doit faire attention à ne pas devenir complaisant »

Verstappen cherchera à prolonger sa séquence et celle de Red Bull lors du Grand Prix de Belgique de ce week-end, et Rosberg a averti que le Néerlandais devait faire attention à ne pas devenir complaisant.

« C’est plus une chose générale qu’il doit généralement faire attention à ne pas devenir complaisant », a déclaré Rosberg.

« Il est dans un flux tellement incroyable où personne ne peut le toucher, et c’est généralement à ce moment-là qu’il y a un risque de devenir complaisant et que vous perdez un peu de motivation, alors il doit juste faire un peu attention à cela.

« Mais je ne vois pas cela se produire parce que l’état d’esprit qu’il a est phénoménal et il est tellement concentré et donc dans la zone tout le temps.

« C’est comme l’art, c’est incroyable. »

