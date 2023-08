Podcast Sky Sports F1 : Lewis Hamilton finira-t-il deuxième du championnat du monde de F1 2023 derrière Max Verstappen ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Blake Hinsey, ancien ingénieur performance de Max Verstappen, décrit ce que c’était que de travailler avec le double champion du monde. Vous pouvez maintenant écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1.

Blake Hinsey, ancien ingénieur performance de Max Verstappen, décrit ce que c’était que de travailler avec le double champion du monde. Vous pouvez maintenant écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1.

Natalie Pinkham de Sky Sports F1 a prédit que Lewis Hamilton terminerait deuxième du championnat de cette année derrière Max Verstappen.

Sergio Perez occupe actuellement la deuxième place avant le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end – en direct Sky Sports F1 – avec Fernando Alonso à 40 points et Hamilton à un autre point.

Au dernier Podcast Sky Sports F1Pinkham, Damon Hill et l’ancien ingénieur de performance de Max Verstappen, Blake Hinsey, ont discuté de qui serait deuxième derrière le Néerlandais à la fin de la saison.

« Je vais dire que Lewis Hamilton finira deuxième parce que je crains que la forme décente d’Aston Martin ne soit terminée. Que ce soit à cause du fait que cette aile flexible soit dépassée ou qu’ils viennent de tomber un peu en panne. -de-sac en termes de développement et cela a été exagéré par le fait que d’autres ont bien réussi, comme McLaren », a déclaré Pinkham.

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le champion du monde 1996 Hill a ajouté : « Je ne pense pas que Lewis puisse avoir Checo. Je serais étonné s’il pouvait annuler sa performance. Nous ne voulons pas que Checo ait un autre cauchemar au milieu de la saison comme il l’a fait et je pense il a un peu franchi un cap.

« Red Bull n’a jamais réalisé un doublé au championnat des pilotes. Cela les amène à cocher toutes les cases, à battre tous les records et j’aimerais en quelque sorte voir cela se produire parce que c’est une saison historique et vous y étiez. pour en être témoin, ils battent tous les records au fur et à mesure et nous partons vers l’inconnu. »

Red Bull a remporté toutes les courses cette saison, Perez ayant remporté deux des quatre premières épreuves avant une mauvaise forme, dont cinq échecs consécutifs pour atteindre la Q3.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nous revenons sur certains des moments les plus drôles de la saison 2023 de F1 jusqu’à présent. Nous revenons sur certains des moments les plus drôles de la saison 2023 de F1 jusqu’à présent.

L’ancien ingénieur performance de Verstappen, Hinley, pense que le Mexicain devrait terminer deuxième en raison de la voiture et de son tampon sur Hamilton et Alonso.

« Je comprends également le point de vue de Natalie, mais je pense que Perez terminera deuxième », a déclaré Hinley. « Il a eu une petite baisse de forme l’année dernière après les vacances d’été, puis il est revenu vers la fin de la saison et il se battait.

« Je ne me souviens pas que cela lui soit arrivé dans le passé. Mais je vais être ennuyeux et opter pour Perez. Je pense que c’est presque une certitude mais ce n’est pas garanti. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le débat d’équipe sur le pilote sur la grille a apporté les plus grandes améliorations cette année. Vous pouvez maintenant écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1. Le débat d’équipe sur le pilote sur la grille a apporté les plus grandes améliorations cette année. Vous pouvez maintenant écouter le dernier épisode du podcast Sky Sports F1.

Wolff : Il y a beaucoup de raisons de se battre et nous ne lâcherons rien

Au championnat des constructeurs, Mercedes est deuxième après avoir dépassé Aston Martin de 51 points, tandis que Ferrari est encore cinq points derrière.

Mercedes est en grande partie dans la lutte derrière Red Bull depuis qu’elle a apporté un package de mise à niveau majeur au Grand Prix de Monaco en mai, puisque Hamilton n’a terminé qu’une seule fois en dehors du top quatre au cours de cette période.

Toto Wolff affirme que son équipe est prête à se lancer dans les 10 dernières manches et s’attend à une lutte serrée pour la deuxième place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alors que la Formule 1 se prépare à revenir après les vacances d’été, retour sur les moments forts de la saison jusqu’à présent. Alors que la Formule 1 se prépare à revenir après les vacances d’été, retour sur les moments forts de la saison jusqu’à présent.

« C’est bien de reprendre le travail. Les vacances d’été sont importantes pour que tout le monde puisse prendre un congé bien mérité, mais nous sommes des coureurs et nous aimons le frisson de la compétition », a déclaré Wolff.

« Nous revenons rechargés et prêts pour la seconde moitié de la saison. Il y a de quoi se battre et nous ne lâcherons rien.

« Nous allons travailler dur dans la bataille pour la deuxième place du championnat des constructeurs. Nous allons également faire avancer le développement pour 2024. Ce sont des défis que nous relevons avec impatience, à partir de ce week-end. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La saison de Formule 1 est de retour pour encore plus de drame lors du Grand Prix des Pays-Bas le dimanche 27 août. La saison de Formule 1 est de retour pour encore plus de drame lors du Grand Prix des Pays-Bas le dimanche 27 août.

« Zandvoort est un endroit fantastique pour reprendre la saison. C’est une piste difficile avec une ambiance old-school, avec des virages relevés et des sections à grande vitesse ondulant à travers les dunes.

« Il y a toujours une atmosphère incroyable avec les supporters néerlandais passionnés et c’est toujours une célébration fantastique de notre sport. Je suis sûr que cette année ne sera pas différente et je suis impatient d’y arriver. »

Calendrier en direct du GP des Pays-Bas de Sky Sports F1

JEUDI 24 AOÛT

13h00 : Conférence de Presse des Pilotes

VENDREDI 25 AOÛT

9h : Entraînements F2

11h00 : GP des Pays-Bas Practice One (début de la séance à 11h30)

12h55 : Qualifications F2

14h45 : Deuxième entraînement du GP des Pays-Bas (la séance commence à 15h)

16h15 : Le Salon F1

SAMEDI 26 AOÛT

10h15 : Essais 3 du GP des Pays-Bas (début de la séance à 10h30)

12h10 : Course Sprint F2

13h15 : préparation des qualifications du GP des Pays-Bas

14h00 : Qualifications du GP des Pays-Bas

DIMANCHE 27 AOÛT

8h55 : Course vedette F2

12h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP des Pays-Bas

14h00 : LE GRAND PRIX DE PAYS-BAS

16h00 : Drapeau à damier : réaction du GP des Pays-Bas

Ne manquez pas un épisode du podcast Sky Sports F1. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur

La Formule 1 revient après la pause estivale avec le GP des Pays-Bas et toutes les sessions seront en direct sur Sky Sports F1 à partir de ce vendredi. Diffusez F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment