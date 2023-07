Podcast Sky Sports F1: Le retour de Daniel Ricciardo en F1 pourrait inquiéter Sergio Perez, déclare Ted Kravitz

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

Daniel Ricciardo livrant des performances « incroyables » à son retour en Formule 1 pourrait laisser Sergio Perez inquiet pour la sécurité de son siège avec Red Bull, a déclaré Ted Kravitz au Podcast Sky Sports F1.

Red Bull a confirmé mardi avoir prêté Ricciardo – de son rôle de troisième pilote derrière Perez et Max Verstappen – à l’équipe junior AlphaTauri pour le reste de la saison 2023.

Ricciardo remplace Nyck de Vries, qui a vu sa saison recrue brutalement écourtée par la hiérarchie Red Bull après avoir déçu lors des 10 premières courses de l’année.

Avant que son transfert à AlphaTauri ne soit confirmé, Ricciardo avait déclaré ouvertement que son objectif était de regagner un siège chez Red Bull, où il a remporté sept courses entre 2014 et 2018.

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Perez, qui est sous contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de 2024, a permis à un défi de début de saison contre Verstappen de s’estomper de manière dramatique au milieu d’une série de cinq Grands Prix sans atteindre la dernière partie des qualifications.

« Je pense que cela oblige Sergio Perez à vérifier les termes de son contrat pour voir s’il est aussi fuyant que le contrat de Nick de Vries avec Red Bull l’était évidemment », a déclaré Kravitz à la dernière édition du podcast Sky Sports F1, que vous pouvez écouter dans le lecteur ci-dessus.

« S’il est incroyable, alors Checo sera assez inquiet en fait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison Craig Slater a plus d’informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu’il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

« Même si Checo apporte beaucoup de sponsors et qu’il y a beaucoup d’opportunités de marchandises, la vente de trucs Red Bull au Mexique aux fans mexicains… il pourrait bien être inquiet si Red Bull décide de suivre la voie de Ricciardo. S’il s’avère être l’homme qui transforme AlphaTauri. »

Kravitz a également averti que la décision de Ricciardo pourrait se retourner contre lui, avec un échec à surpasser son nouveau coéquipier Yuki Tsunoda, ce qui pourrait signifier la fin de la carrière en F1 de 34 ans.

Ricciardo a passé deux ans chacun chez Renault et McLaren après avoir quitté Red Bull, et son contrat avec ce dernier a été écourté d’un an après avoir été largement surclassé par son coéquipier Lando Norris.

Achetez l’équipement officiel de l’équipe et du pilote 2023 ! Visitez notre boutique et préparez-vous pour la piste de course avec votre propre t-shirt, casquette, pantalon de survêtement, sweat à capuche et plus encore. Inscrivez-vous et économisez 10% sur votre premier achat.

« C’est vraiment délicat parce que tout ce plan de retour pourrait être annulé en n’étant pas plus rapide que Yuki Tsunoda dans un AlphaTauri pas bon », a déclaré Kravitz.

« Mais certainement, s’il l’est, et qu’il peut marquer des points lors de ses débuts à AlphaTauri et qu’il est en quelque sorte le pilote qui peut transformer une voiture – ce sera une bonne valeur décisive pour combien coûte la voiture et combien le pilote ne sera-t-il pas ? Cela nous donnera une idée de cette question séculaire. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Suite à l’actualité, Daniel Ricciardo reviendra en F1 avec AlphaTauri, jetez un œil à ses plus grandes victoires en course pour Red Bull Suite à l’actualité, Daniel Ricciardo reviendra en F1 avec AlphaTauri, jetez un œil à ses plus grandes victoires en course pour Red Bull

La décision d’envoyer Ricciardo à AlphaTauri est intervenue après qu’il a eu l’opportunité mardi de piloter pour la première fois le RB19 dominant de Red Bull.

L’Australien est monté dans le cockpit de la voiture – qui a remporté les 10 courses cette saison – à Silverstone pour un test de pneus, et a réalisé des temps que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifiés d' »extrêmement compétitifs ».

Kravitz a averti que les performances de Ricciardo dans une voiture de pointe pourraient ne pas garantir de solides performances pour AlphaTauri, qui est actuellement en bas du classement des constructeurs.

« C’est la meilleure voiture à un kilomètre de la Formule 1, et peut-être que Daniel ne pouvait tout simplement pas gérer la McLaren et ses idiosyncrasies que nous savons qu’elle a encore vraiment.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Pour la cinquième course consécutive, Sergio Perez fait une sortie prématurée des qualifications Pour la cinquième course consécutive, Sergio Perez fait une sortie prématurée des qualifications

« Donc, quand ils ont vu ce que Daniel pouvait faire dans la meilleure voiture de la grille, ils ont été suffisamment impressionnés pour le faire participer.

« Maintenant, tout va bien en se basant sur la Red Bull RB 19, qui est la classe du peloton. Il ne conduit pas cette voiture, il conduit, probablement l’une des voitures les plus lentes de la grille, sinon la plus lente, ce qui est l’AlphaTauri.

« L’AlphaTauri a eu quelques améliorations à Silverstone et ils ont terminé plus bas qu’ils ne le font normalement avec une voiture non améliorée, donc ce n’est pas un excellent AlphaTauri, c’est juste de dire. »

Ne manquez pas un épisode du podcast Sky Sports F1. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur

Regardez le retour de Daniel Ricciardo sur la grille de Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie du 21 au 23 juillet, avec chaque session en direct sur Sky Sports F1.