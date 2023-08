Podcast Sky Sports F1 : Lando Norris peut défier Max Verstappen à long terme, déclare Giedo van der Garde

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, le pilote de course néerlandais Giedo van der Garde révèle à quoi ressemblait Max Verstappen lorsqu’il était enfant.

Lando Norris est « celui » à long terme qui est capable de contester la domination de Max Verstappen sur le sport, estime l’ancien pilote de F1 néerlandais Giedo van der Garde.

S’exprimant dans une édition spéciale du magazine consacrée à Verstappen Podcast Sky Sports F1Van der Garde a nommé les anciens champions Fernando Alonso, 42 ans, et Lewis Hamilton, 38 ans, comme pilotes capables d’affronter son compatriote avec un équipement identique.

Mais il pense que Norris, qui à 23 ans a deux ans de moins que Verstappen, est également sur la bonne voie pour entrer dans cette catégorie exclusive.

« Si vous devez choisir quelques pilotes qui peuvent se rapprocher de la même voiture et de la même équipe, vous parlez de Fernando Alonso. Regardez la performance qu’il a encore faite le week-end dernier, il était vraiment en feu, et avec l’expérience qu’il il est toujours super rapide – et Lewis Hamilton », a déclaré l’ancien pilote Caterham et Sauber.

« Le même [as Fernando]. Il est très, très bon.

« Et, que j’apprécie beaucoup, Lando Norris.

« Je pense que c’est lui qui, peut-être dans quelques années, deviendra très, très proche de Max Verstappen. »

Norris a été associé au siège Red Bull à côté de Verstappen dans le passé, en particulier avant la récente résurgence observée chez McLaren, où il est sous contrat jusqu’à la fin de 2025. L’équipe de Woking vise également à nouveau sa propre inclinaison vers les titres mondiaux de F1 en les saisons à venir, ce qui pourrait lancer Norris dans un combat direct avec son ami Max.

Le double champion Verstappen est actuellement sur une série record de neuf victoires consécutives en course et de course rapide vers une troisième couronne de pilote, avec un avantage stupéfiant de 138 points sur son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez.

Van der Garde, un ami de la famille Verstappen qui connaît Max depuis son enfance, a déclaré : « En ce moment, il est à un niveau tellement différent de tout le monde. Regardez tous les coéquipiers qu’il a eu ces deux dernières années, il a détruit tout le monde.

« J’accorde une très bonne note à Perez, il était mon coéquipier en GP2 et il a fait du très bon travail avec tous les autres pilotes avec lesquels il a piloté. [against] en Formule 1.

Après un GP des Pays-Bas difficile, l'ancien pilote de F1 Giedo van der Garde pense que Max Verstappen a piloté son meilleur niveau à ce jour.

« Mais il traverse une période difficile [against Verstappen]. Bien sûr, c’est parfois une question de mental car si vous avez un pilote qui est toujours plus rapide, toujours rapide, qui tire toujours trois, quatre, cinq, six dixièmes ou même plus [on you] En qualifications, ça fait juste mal mentalement et c’est un peu ce qui se passe.

« Perez est un bon gars, il est rapide, et au début de l’année, quand il est dans le courant, il fait un travail merveilleux. Mais une fois qu’il a le vrai Max Verstappen à ses côtés, il a du mal. »

La prochaine étape de la Formule 1 sera Monza, le Temple de la Vitesse, qui est la dernière course européenne de la saison. Toutes les séances du GP d'Italie seront en direct sur Sky Sports F1 à partir de ce vendredi.