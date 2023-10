Podcast Sky Sports F1 : George Russell ne peut pas être un « gars sympa » dans la bataille de Lewis Hamilton, déclare Nico Rosberg

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nico Rosberg dit que George Russell ne peut pas se permettre de jouer le « gars sympa » dans sa rivalité avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton

George Russell « ne peut pas être simplement le gars sympa » dans sa bataille avec son coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton, a déclaré Nico Rosberg au Sky Sports F1 Podcast.

Hamilton, sept fois champion du monde, a assumé ses responsabilités et s’est excusé d’avoir provoqué une collision au premier virage avec Russell lors du Grand Prix du Qatar plus tôt en octobre, alors que leur rivalité entre équipes débordait après plusieurs quasi-accidents.

Les deux pilotes étant sous contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2026, le maintien d’une relation positive entre eux sera probablement un facteur crucial dans les espoirs de Mercedes de mettre fin à la séquence de domination de Red Bull.

Rosberg, qui a piloté aux côtés de Hamilton pendant quatre saisons chez Mercedes et a battu le Britannique lors de sa dernière campagne de F1 en 2016 pour sceller son premier titre de pilote, a averti que Russell devait continuer à faire pression à tous les niveaux.

« Les choses se sont réchauffées là-bas car à Suzuka également, c’était bien au-delà de la limite à plusieurs reprises quand ils se sont tous les deux sortis de la piste », a déclaré Rosberg.

« C’est également une situation très difficile pour George. Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement être le gars sympa dans cette situation – vous devez également maintenir la pression en interne.

« Il faut malheureusement rendre la tâche difficile à l’équipe. C’est nul, mais sinon l’équipe choisira toujours la voie la plus facile.

« C’est donc très inconfortable parce que George a besoin de pousser – ce qu’il fait à la radio, on l’entend dire des choses comme ‘encore’ et des choses comme ça. Donc il essaie vraiment de s’y tenir. »

Hamilton a déclaré après la course que l’incident était « à 100% » de sa faute, et a également été montré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Mercedes offrant des excuses et un câlin à Russell, qui s’est remis du fond du peloton pour terminer quatrième. .

« C’était une bonne période au Qatar pour George parce que Lewis a admis [he was wrong] », a ajouté Rosberg.

« C’était donc une grande victoire pour George dans ce sens, également en interne, ce qui est très rare car à mon époque, Lewis n’a jamais eu de faute à 100 pour cent, donc il n’a jamais eu à l’admettre de cette façon.

« Il est donc très, très rare que Lewis soit à 100% fautif, cela n’arrive généralement jamais.

« C’est à surveiller. C’est une bataille intéressante et une ouverture dynamique. »

« L’absence de Wolff au Qatar n’est pas idéale »

La collision au Qatar, ainsi que celle au Japon qui l’a précédée, se sont produites en l’absence du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui se remettait chez lui d’une opération au genou.

Rosberg estime que Wolff, qui devrait revenir ce week-end au Grand Prix des États-Unis, est le seul individu chez Mercedes à avoir « l’autorité » pour garder le contrôle de la situation.

« Que [Wolff’s absence] Cela n’aurait pas été idéal parce que Toto est la seule personne là-bas qui peut gérer cela – la seule personne qui a l’autorité et le respect pour pouvoir gérer cela, et c’est la bonne personne pour gérer cela », a déclaré Wolff.

« Personne d’autre ne peut les forcer à s’asseoir et à discuter. Je pense que ce sera très bien pour Toto de revenir sur le circuit. »

Rosberg a également émis l’hypothèse que Wolff, qui vit à Monaco avec les deux pilotes britanniques, aurait pu profiter de la proximité du trio pour les réunir après le GP du Qatar.

« Ce que Toto peut faire, peut-être quand ils seront de retour à Monaco [at home] le lundi après le Qatar, peut-être qu’il se serait assis avec les deux ou qu’il serait allé visiter l’appartement de Lewis et s’asseoir d’abord avec George individuellement. Dans l’idéal, vous les asseyez également ensemble. »

« Il a tellement d’expérience dans la gestion de coéquipiers qu’il sait ce qu’il faut faire. Le plus important pour lui est d’être neutre, c’est le conseil qu’Alain Prost lui a donné à mon époque.

« Il a dit : ‘Toto, la chose la plus importante est de ne jamais prendre parti entre les pilotes. Restez neutre car une fois que vous prenez parti, cela devient incontrôlable’. »

« Je suis donc sûr que Toto aura beaucoup appris et je suis sûr qu’il gérera bien cela. »

