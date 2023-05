Podcast Sky Sports F1 : Comment les courses pourraient-elles être améliorées en Formule 1 ? Débat entre Martin Brundle, Karun Chandhok et Natalie Pinkham

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Karun Chandhok de Sky Sports dit que rien n’a changé avec l’utilisation des trois composés de pneus en Formule 1, remontant à sa frustration en 2016

Martin Brundle, Karun Chandhok et Natalie Pinkham débattent de la manière dont les courses pourraient être améliorées en Formule 1 dans le dernier podcast Sky Sports F1.

Cela a été un sujet dont on a beaucoup parlé lors des dernières manches de la saison 2023 avec Red Bull dominant à l’avant tandis que les dépassements pour les autres sur le terrain sont apparus plus difficiles par rapport à l’année dernière.

De nombreux pilotes ont été interrogés sur le sujet lors du GP de Miami le week-end dernier, avec une gamme de points de vue et de suggestions proposés.

Et sur le dernier épisode du podcast Sky Sports F1, que vous pouvez écouter dans le lecteur ci-dessousles experts de Sky Brundle, Chandhok et Pinkham ont rejoint Matt Baker pour discuter des moyens d’améliorer les courses à l’avenir.

Chandhok pense que les Grands Prix seraient immédiatement pimentés si le Règlement Sportif de F1 était mis à jour pour inclure une exigence pour les trois composés de pneus slicks à utiliser dans les courses sèches.

« Je pense toujours que nous devrions avoir un règlement où vous devez utiliser les trois composés de pneus dans la course. Vous aurez une course en deux étapes », a déclaré Chandhok.

« Les ingénieurs m’ont dit qu’ils n’auraient pas pu faire ça à Miami parce que le pneu tendre n’était pas assez bon mais alors quoi ? Il aurait fait cinq ou six tours et à un moment donné, ils auront tous dû l’utiliser pendant six à huit tours et cela aurait mélangé les choses autour des arrêts aux stands.

« Je n’ai toujours pas compris pourquoi cela ne s’est pas produit. Beaucoup de critiques maintenant, c’est que nous en faisons trop pour créer un spectacle et une fausseté. Pour moi, c’est un règlement sportif comme vous avez n’importe quel autre type de règles – tout ce dont je parle, c’est que vous avez une ligne dans le règlement sportif afin qu’il le fasse d’une manière qui ne crée pas une fausse course.

« Vous obtiendrez une certaine convergence parce que tous les stratèges ont un état d’esprit similaire et proposeraient probablement la même stratégie optimale similaire, mais avec une façon dont les contre-dépouilles et les surcoupes fonctionneraient et quand ils utilisent les pneus, vous aurez une certaine variance par définition.

« J’aimerais que cela se produise. Nous semblons être dans une culture de plus d’ouverture en essayant des Sprints, en essayant des formats Qualy et d’autres choses différentes, j’aimerais voir un peu de variété pour le Grand Prix principal parce que je me sens comme si nous n’avions rien fait avec ça en termes d’extinction des feux jusqu’au drapeau à damier. »

Chandhok et Brundle estiment tous deux que le manque de concurrence avec Red Bull en tête du peloton a rendu la saison 2023 plus prévisible jusqu’à présent, mais Brundle aimerait également que les pilotes puissent pousser plus loin dans les courses.

« J’irais avec ça. Les meilleures courses sont sans aucun doute les courses marginales à deux arrêts – arriveront-elles à la fin sans avoir besoin d’un troisième arrêt ? – suivies des courses marginales à un arrêt que nous avions beaucoup avec des pneus qui tombaient la falaise. Ils gèrent beaucoup mieux ça ces jours-ci, aussi bien chez Pirelli que dans les équipes. On ne veut pas forcément le fabriquer mais les pneus sont là, ils ont fait un tour du monde, mettons-les et utilisons-les .

« Quelle est l’essence de la Formule 1 ? Pour moi, c’est une vitesse et une excellence incroyables. Ces deux choses ensemble et c’est ce que nous devrions toujours viser. Il s’agit de la meilleure ingénierie, cette vitesse extraordinaire, donc les pneus devraient même être un facteur à Ce serait fascinant si vous aviez également des arrêts aux stands obligatoires pour savoir à quel point ces courses pourraient être rapides et difficiles si la dégradation des pneus était retirée de l’équation.

« Quelque chose qui frappe assez fort cette saison également, c’est que les équipes ont chargé les voitures avec de l’appui, et peut-être que le règlement change pour se débarrasser de certains marsouins, je pense qu’il est sans aucun doute plus difficile de suivre et de rester proche et généralement de courir autour d’un autre Voiture de F1. L’essence de ce qu’étaient les voitures de 2022 commence à s’estomper. »

Pinkham pense que l’ingrédient clé d’une course de F1 est que les pilotes sont menacés.

« Les prédictions en termes de comportement des pneus se sont révélées fausses. Vous ne pouvez pas vraiment faire ces prédictions à l’avance et même si les pneus tendres ne duraient que cinq tours, cela en valait la peine, cela causerait le chaos », a-t-elle déclaré.

« Le mot clé pour moi est le danger. Il doit y avoir ce sentiment de danger. Je ne suis pas fan de voir de gros accidents mais j’ai besoin de sentir sur le bord de mon siège, que je ne sais pas ce qui va se passer suivant.

« Il y a toujours un élément de cela dans le sport automobile et nous ne devrions pas être déçus qu’il ne livre pas chaque semaine, mais nous devons nous sentir sur le bord de notre siège. »

