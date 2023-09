Podcast Sky Sports F1 : bataille Ferrari, succès de Liam Lawson et Grand Prix de Singapour

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg réagit à la poursuite de sa « malédiction » de selfie à Monza et à la question de savoir s’il devrait en prendre un à Singapour avec Max Verstappen.

S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg réagit à la poursuite de sa « malédiction » de selfie à Monza et à la question de savoir s’il devrait en prendre un à Singapour avec Max Verstappen.

Nico Rosberg et le créateur de contenu F1 Aldas rejoignent Matt Baker dans l’épisode de cette semaine du podcast F1.

Le panel décortique les plus grandes nouvelles de la semaine, jetant un regard rétrospectif sur tous les plus grands scénarios d’un Grand Prix d’Italie passionnant et avec impatience alors que nous nous dirigeons maintenant vers Singapour le 15 septembre.

Ils discutent de la 10e victoire consécutive record de Max Verstappen, ainsi que de la bataille épique entre les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Toujours sur le sujet de Ferrari, ils examinent également comment le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, pourra gérer ces moments de tension sur la piste à l’avenir, Rosberg affirmant que Vasseur doit « gérer » les deux pilotes s’ils continuent à se battre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg dit qu’il pense que Charles Leclerc est trop gentil dans ses combats avec son coéquipier Carlos Sainz. S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg dit qu’il pense que Charles Leclerc est trop gentil dans ses combats avec son coéquipier Carlos Sainz.

Une autre star de Monza était Liam Lawson puisqu’il a terminé 13e lors de sa deuxième course pour Alpha Tauri.

Lawson continue de remplacer Daniel Ricciardo après que l’Australien s’est cassé la main et il courra au moins à Singapour et potentiellement au Japon.

Avec Lawson impressionnant, l’équipe examine si son succès laisse Red Bull un dilemme au moment de décider qui devrait courir la saison prochaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le créateur de contenu de Formule 1, Aldas, estime que Liam Lawson a donné à Red Bull une décision difficile à prendre concernant le choix de ses pilotes l’année prochaine après avoir impressionné dans l’AlphaTauri. Le créateur de contenu de Formule 1, Aldas, estime que Liam Lawson a donné à Red Bull une décision difficile à prendre concernant le choix de ses pilotes l’année prochaine après avoir impressionné dans l’AlphaTauri.

Enfin, ils attendent avec impatience le Grand Prix de Singapour et les difficultés de courir dans un climat aussi chaud, Rosberg détaillant les défis physiques auxquels les pilotes sont confrontés sur le circuit de Marina Bay.

Ne manquez pas un épisode du podcast Sky Sports F1. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur

La Formule 1 revient dans deux semaines avec le Grand Prix de Singapour et toutes les séances seront en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre.