Jonathan Oakes est rejoint par Andy Hinchcliffe et David Prutton pour discuter d’un énorme week-end d’action à travers le Sky Bet EFL.

Watford a rejoint Norwich dans la promotion du scellement dans le championnat, tandis que la bataille de relégation se poursuit avec Derby, Sheffield Wednesday et Rotherham, tous en réel danger.

En League One, Hull a bénéficié d’une promotion au cours du week-end, tandis que Swindon et Bristol Rovers ont vu leurs relégations confirmées. Le panel évalue également toute l’action de la Ligue 2 du week-end, et nous entendons Fraizer Campbell de Huddersfield dans Ten To Tackle.

Toutes les ligues et tous les angles ont été couverts dans l’émission de cette semaine, mais voici quelques-uns des principaux points de discussion …

Watford promu en Premier League!

Watford a rejoint Norwich pour effectuer un retour immédiat en Premier League, ce qui signifie que c’est la première fois depuis 2010 que les deux places de promotion automatique du championnat sont occupées par des équipes reléguées.

Ce n’est pas souvent qu’une équipe change de manager au milieu d’une saison et remporte une promotion, mais Xisco Munoz a pris les commandes en décembre et les a ramenés au sommet de la hiérarchie lors de la première demande avec deux matchs à perdre.

Prutton: « Ce que Xisco a réussi à faire avec ce groupe de joueurs est fantastique. Le cynique à la tête dure en vous dit qu’ils auraient dû être là-haut beaucoup plus tôt, menant la charge comme Norwich, mais cela dément complètement à quel point il est difficile de sortir. de cette ligue.

« Ils sont le cuir chevelu pour les autres équipes, et ils méritent un énorme crédit pour avoir rebondi directement. »

La bataille de relégation du championnat gronde

Les cinq derniers du championnat ont tous perdu ce week-end, ce qui signifie que la bataille de relégation dure encore quelques jours sans qu’aucune équipe ne soit confirmée pour le moment.

Wycombe est au bord du gouffre, ayant besoin d’un miracle de swing pour rester en place, tandis que Rotherham et Sheffield Wednesday sont encore à quatre points de Derby, bien que les Miller aient encore deux matchs en main.

Hinchcliffe: « Mon inquiétude pour Derby est que Wayne Rooney avait du mal à reprendre le contrôle contre Birmingham. Ils ont une jeune équipe et tout s’est terriblement mal passé en seconde période.

« Si vous ne marquez pas Lukas Jutkiewicz quand un centre arrive dans la surface, alors vous avez des problèmes. Il reste à voir avec les matchs qui leur restent s’ils peuvent remporter la victoire qui les maintiendra probablement dans le championnat. . «

Fraizer Campbell en prend dix pour s’attaquer

L’attaquant de Huddersfield Fraizer Campbell était notre dernier invité sur Ten To Tackle, où il a répondu à nos questions rapides – y compris quels ont été les faits saillants de sa carrière jusqu’à présent.

« Il y en a eu quelques-uns pour être honnête! » il a dit. « Être promu avec Hull pour la toute première fois a été une grande réussite. Même chose avec Cardiff. Ensuite, il y avait jouer pour l’Angleterre et jouer pour Manchester United, qui était l’équipe avec laquelle j’ai grandi.

« J’y étais de 10 à 21 ans, c’était donc une grande partie de mon éducation au football sous Sir Alex. Cela m’a laissé une grande impression en tant que jeune. »

Promotion du joint de coque

Nous remercions Hull City d’avoir été fidèle à Grant McCann après leur effondrement la saison dernière, alors qu’il les avait ramenés dans le championnat pour la première fois en demandant avec deux matchs à perdre.

Prutton: « McCann a créé une synergie de joueurs, d’entraîneur et de ville à distance, et cela a été fantastique. Il est juste de l’applaudir pour ce qu’ils ont fait et réussi à faire avec une équipe plus jeune avec quatre talents locaux – ce qui aide vraiment. cimenter un club à une communauté.

« Il s’est mis à redresser la barre cette saison, et ils ont été divertissants et les meilleurs buteurs de la ligue. Espérons que lorsque les foules reviendront, il y aura une véritable reprise pour eux. »

Bristol Rovers et Swindon descendent

Deux des quatre places de relégation de la Ligue 1 ont été décidées ce week-end, les Bristol Rovers et Swindon étant condamnés à la baisse.

Hinchcliffe: « Si vous êtes le troisième entraîneur en une saison, cela ne peut clairement pas être de votre faute, mais je ne pense pas que Joey essayait délibérément de [deflect all the blame]. D’une manière horrible, la relégation des Bristol Rovers a été un effort d’équipe, et je pense que c’est ce que Joey a dit.

« Mais est-il le gars pour les faire trier et aller dans la bonne direction? Il ne pouvait pas les garder, et c’est un travail très difficile lorsque vous glissez pour mettre le frein à main. Mais c’est son défi s’il le veut. pour rester au travail. «