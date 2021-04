Jonathan Oakes est rejoint par Keith Andrews et Gary Weaver pour discuter de toutes les dernières nouvelles du championnat. Alors que Norwich et Watford se rapprochent de la promotion, et que la course des barrages s’accélère, Bournemouth revenant dans le top six aux dépens de Reading.

Nous entendons également parler de Troy Deeney de Watford dans un spécial « Douze à tacle » cette semaine, alors que l’attaquant discute de ses meilleurs moments du jeu, de ses héros qui grandissent et plus encore. Le panel évalue ensuite toute l’action de la Ligue 1 et de la Ligue 2 du week-end aux deux extrémités de la table.

Toutes les ligues et tous les angles sont couverts dans le podcast de cette semaine, mais voici quelques-uns des principaux points de discussion …

Brentford et Swansea reviennent à la victoire

Une mauvaise course pour Brentford et Swansea les a fait craindre que ce qui était autrefois une poussée pour une promotion automatique se soit transformée en une bataille pour conserver leurs places de barrage, mais les deux ont remporté des victoires catégoriques ce week-end pour renforcer leurs positions dans le top six. Les Bees ont gagné 5-0 à Preston, tandis que les Swansea ont triomphé 3-0 à Millwall.

Andrews: « Brentford n’était pas sur une aussi mauvaise course, mais ils ont un peu modifié le système pour faire bouger les choses. C’était un gros résultat et une bonne performance à l’extérieur, et un regain de confiance pour tout démarrer.

«J’ai un peu de sympathie pour Swansea, parce que je pensais qu’ils avaient l’air un peu fatigué depuis quelques semaines. Ironiquement, il est passé à quatre [whereas Brentford went to a back five] pour secouer les choses eux-mêmes. Ils n’ont pas la taille de l’équipe pour tourner autant, surtout en haut du terrain, mais c’était bien de voir Jamal Lowe revenir à son meilleur. «

Bournemouth dans le top six; La lecture va-t-elle manquer?

Cela ressemble maintenant à quatre sur cinq pour les play-offs. Barnsley est bien placé en cinquième position et Bournemouth a sauté en sixième place ce week-end après que Reading ait été battu à Watford. Les Royals ont passé la majeure partie de la saison dans le top six, mais semblent avoir plongé au mauvais moment.

Tisserand: « Cardiff a essayé, mais ce but de Blackburn samedi a fait pour eux. Bournemouth a l’air fort, ils ont trop de classe et de qualité pour ne pas être dans le top six, et ils ont des joueurs et un entraîneur. avec un point à prouver.

« C’est entre ces côtés et Bournemouth a l’air fort. »

Troy Deeney prend ‘Twelve To Tackle’

Les réponses de Deeney étaient tout simplement trop bonnes pour en laisser de côté, alors Ten To Tackle est devenu Twelve to Tackle sur le podcast de cette semaine!

L’attaquant de Watford a marqué l’un des buts les plus célèbres de l’histoire du football anglais. Mais son but légendaire en barrages contre Leicester n’était, étonnamment, pas le point culminant de sa carrière jusqu’à présent …

« Tout le monde va à Leicester mais je n’aime pas le but de Leicester », a-t-il déclaré. « Je pense que je l’ai trop vu et je ne peux pas m’en éloigner. Comme Sergio Aguero a marqué cette but, mais il a également marqué de meilleurs buts ou des buts qui signifiaient plus pour lui.

« J’ai également marqué le but et aidé dans le match contre Brighton pour la première fois, ce qui signifie plus pour moi que l’autre match. »

L’effondrement de Doncaster continue

Neuf victoires en 10 au tournant de l’année avaient mis Doncaster en lice pour une place de promotion automatique en League One. Cependant, ils n’ont récolté que 12 points lors de leurs 15 derniers matchs – perdant le manager Darren Moore dans le processus – pour se retirer complètement de la course. Il a été une baisse alarmante sous le patron intérimaire Andy Butler, avec leur dernier résultat un coup de 4-1 à domicile par Wigan menacé de relégation.

Tisserand: « Je ne pense pas que vous puissiez jamais dire que c’est fini, mais Ben Whiteman a été une énorme perte [as well as Moore]. La course a commencé avec Moore là-bas, mais son départ aura toujours eu un grand impact. Ces joueurs jouaient pour lui et dans son style.

« C’était un grand appel d’Andy Butler pour dire qu’il se sentait gêné par la performance de samedi et avait remis en question leur désir. Ce sont de grandes choses à dire publiquement, et cela ressemble à un dernier recours. »

Southend revient à Brown

Un visage familier est revenu à Southend pour tenter de les guider vers la survie dans la Ligue Deux. Phil Brown, qui a dirigé le club de 2013 à 2018, est de retour, et il a commencé les choses avec un match nul vierge à domicile contre Crawley samedi. Ils se retrouvent quatre points à la dérive de la sécurité avec seulement cinq matchs à disputer.

Andrews: « C’est un personnage plus grand que nature, qui a beaucoup voyagé. Il a fait le tour du quartier et il sait comment gagner des matchs de football.

« Il sait comment jauger un vestiaire et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut qu’il y ait quelque chose à donner et ils ont besoin de quelque chose d’assez spécial dans les derniers matchs pour les mettre en sécurité. »