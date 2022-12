PODCAST : Skull Skates est la plus ancienne entreprise de planche à roulettes au Canada

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Au début des années 1980, l’adolescent Peter Ducommon a déménagé de Nanaimo à Vancouver pour ouvrir PD’s Hot Shop avec son défunt frère Rick, qui a ensuite déménagé à Los Angeles pour une carrière dans la comédie et le théâtre.

Aujourd’hui de renommée mondiale, Skull Skates produit des planches à roulettes en petites séries par choix.

« Nos produits sont fabriqués au Canada », a déclaré Peter Ducommon. « Cela vaut la peine de le dire parce que malheureusement la majorité de l’industrie, je parle d’environ 90 % maintenant, fabrique ses planches à roulettes dans des endroits comme la Chine et le Mexique. Nous ne nous soucions pas nécessairement de l’endroit où ils sont fabriqués. C’est juste que lorsque vous prenez quelque chose à l’étranger et que vous le produisez en grande quantité, comme le font la plupart des autres marques, il est très difficile de maintenir un quelconque contrôle de qualité à un niveau auquel nous aimerions le maintenir.

Le Hot Shop de PD a deux emplacements en Colombie-Britannique, à Vancouver et à Qualicum Beach et un au Japon, a déclaré Ducommon.

“Nous avons toujours été connectés avec la scène musicale”, a-t-il déclaré. “C’est ainsi que nous avons commencé à sortir des planches pour différents groupes, mais c’est quelque chose que notre magasin japonais a vraiment repris et utilisé. Ils font, je pense, deux à quatre grandes tournées nationales par an avec plusieurs groupes. Cela pourrait être six à huit groupes et une demi-douzaine de dates différentes.

L’animateur Peter McCully a demandé à Ducommon s’il faisait toujours un tour occasionnel sur le tableau à 60 ans.

“Tant que je respire, je vais faire du skateboard”, a-t-il déclaré. « C’est une de ces choses qu’une fois qu’elle entre dans votre système, c’est une chose difficile à ébranler. J’aime patiner autant que je peux. Je ne patine pas sous la pluie et je ne fais plus le genre de choses que j’avais l’habitude de faire, mais ça n’a pas d’importance, mec.

